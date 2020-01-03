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Рассол не лечит вашу печень от алкогольной интоксикации

22:12 03.01.2020 Фото: Pixabay
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Общий совет от Всемирной организации здравоохранения на праздники – не переборщить с салатами и шампанским за праздничным столом и проявлять умеренную физическую активность.

Рассол не лечит вашу печень от алкогольной интоксикации
Рассол не лечит вашу печень от алкогольной интоксикации
Сюжет: Алкоголизм
Рассол не лечит вашу печень от алкогольной интоксикации

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Маринованные овощи, квашеная капуста или сыр не смогут устранить все негативные последствия праздничных застолий, эти продукты не являются лекарствами и не могут оказать воздействие на печень, рассказал РИА Новости эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.
Ранее китайские ученые выяснили, что лактобактерии, входящие в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов, не только благотворно влияют на микрофлору кишечника, но и восстанавливают печень при повреждениях, связанных с употреблением алкоголя. Результаты исследования были опубликованы в начале декабря в журнале Journal of Medicinal Food.
Однако данную информацию не смогли подтвердить во Всемирной организации здравоохранения.

«В любом случае, маринованные овощи или сыры не являются лекарством и не могут оказать воздействие на печень за несколько дней или за несколько приемов пищи. Несколькими продуктами вы не сможете компенсировать плохое питание или излишества во время праздников. Старый совет — употреблять все в меру, по-прежнему является лучшим советом», — добавил эксперт ВОЗ.
Таким образом, общий совет от Всемирной организации здравоохранения на праздники – не переборщить с салатами и шампанским за праздничным столом и проявлять умеренную физическую активность.

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