Водитель и ребенок пострадали в ДТП Toyota и Honda на трассе «Иртыш»

Ввиду неблагоприятных погодных условий и возросшего автомобильного трафика на трассах сотрудники полиции обращаются к автовладельцам с просьбой быть предельно осторожными за рулем.

В Новосибирске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего

2 января в 15.05 52-летний житель Нефтеюганского района, находясь за рулем автомобиля «Тойота Клюгер», двигался по автодороге «Иртыш» направлении города Чулыма. В пути следования, на 1323 километре, мужчина выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Хонда Аккорд» под управлением 28-летнего жителя города Новосибирска, сообщает ГУ МВД по НСО.

В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Тойота Клюгер».

В настоящее время по факту дорожной аварии проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ввиду неблагоприятных погодных условий и возросшего автомобильного трафика на трассах сотрудники полиции обращаются к автовладельцам с просьбой быть предельно осторожными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.