03.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Водитель и ребенок пострадали в ДТП Toyota и Honda на трассе «Иртыш»

10:03 03.01.2020 Фото: Pixabay
0

Ввиду неблагоприятных погодных условий и возросшего автомобильного трафика на трассах сотрудники полиции обращаются к автовладельцам с просьбой быть предельно осторожными за рулем.

Водитель и ребенок пострадали в ДТП Toyota и Honda на трассе Иртыш
В Новосибирске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего

2 января в 15.05 52-летний житель Нефтеюганского района, находясь за рулем автомобиля «Тойота Клюгер», двигался по автодороге «Иртыш» направлении города Чулыма. В пути следования, на 1323 километре, мужчина выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Хонда Аккорд» под управлением 28-летнего жителя города Новосибирска, сообщает ГУ МВД по НСО.

В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Тойота Клюгер».

В настоящее время по факту дорожной аварии проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ввиду неблагоприятных погодных условий и возросшего автомобильного трафика на трассах сотрудники полиции обращаются к автовладельцам с просьбой быть предельно осторожными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Берегите себя!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСтоящий поперек тротуара рекламный щит возмутил жителей Бердска
14:49 03-01-2020
Стоящий поперек тротуара рекламный щит возмутил жителей Бердска
БердскПособие в 12000 рублей по уходу за ребенком до 3 лет получат мамы Бердска 4
13:25 03-01-2020
Пособие в 12000 рублей по уходу за ребенком до 3 лет получат мамы Бердска
БердскГрафик выдачи пенсии в новогодние праздники в Бердске
13:15 03-01-2020
График выдачи пенсии в новогодние праздники в Бердске
БердскГрафик работы ЦГБ в новогодние праздники в Бердске
13:05 03-01-2020
График работы ЦГБ в новогодние праздники в Бердске
БердскПокрыли матом полицейских в квартире двое приятелей в Бердске 2
12:14 03-01-2020
Покрыли матом полицейских в квартире двое приятелей в Бердске
БердскНовогодний видеорепортаж о вечере 1 января в центре Бердска 2
10:51 03-01-2020
Новогодний видеорепортаж о вечере 1 января в центре Бердска
Подорвал себя: Видео взрыва петарды в руках жителя Омска попало в сеть 1
10:44 03-01-2020
Подорвал себя: Видео взрыва петарды в руках жителя Омска попало в сеть
БердскОколо 1,4 млн рублей собрали для героев "Курьер.Среда.Бердск" читатели
10:33 03-01-2020
Около 1,4 млн рублей собрали для героев
БердскГороскоп по знакам Зодиака с 30 декабря по 5 января для жителей Бердска
10:30 03-01-2020
Гороскоп по знакам Зодиака с 30 декабря по 5 января для жителей Бердска
Больной раком желудка онколог попрощался со всеми через пост в Facebook 2
10:26 03-01-2020
Больной раком желудка онколог попрощался со всеми через пост в Facebook