03.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Станцевали номер об удушении газом в концлагере Освенцим ученики в Польше

10:11 03.01.2020 Фото: www.thetimes.co.uk
1 0

Несколько детей вышли на сцену обритыми в тюремных робах, другие изображали офицеров-надзирателей СС. Кульминацией постановки стала инсценировка травли людей газом.

Станцевали номер об удушении газом в концлагере Освенцим ученики в Польше
После постановки перед зрителями выступил один из родителей, который заявил, что Польша заслуживает компенсацию от Германии за действия нацистов

Ученики одной из начальных школ в Польше поставили танцевальный номер по мотивам событий в концлагере Освенцим, сообщает издание Newsweek Polska.
Инцидент произошел еще 10 декабря в Замойском районе, хотя СМИ обратили на это внимание только сейчас. Несколько детей вышли на сцену обритыми в тюремных робах, другие изображали офицеров-надзирателей СС. Кульминацией постановки стала инсценировка травли людей газом. Действие происходило на фоне колючей проволоки.
После постановки перед зрителями выступил один из родителей, который заявил, что Польша заслуживает компенсацию от Германии за действия нацистов.

Музей Освенцима в своем Twitter раскритиковал представление, отметив, что его авторам не хватает «элементарной чувствительности», необходимой, чтобы учить детей такой «сложной и трагической истории».
Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии.
В 2018 году власти Польши приняли закон, предусматривающий уголовную ответственность за обвинение страны в соучастии в нацистских военных преступлениях. Закон подвергся критике, в том числе со стороны Израиля, выступившего против исторического ревизионизма.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В каких формах можно говорить о войне?

Аноним, 03 января 2020 13:29
Требовать компенсации можно,и наверное нужно...Способ привлечения внимания жуткий и неправильный,хотя они не глумились над памятью погибших...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСтоящий поперек тротуара рекламный щит возмутил жителей Бердска
14:49 03-01-2020
Стоящий поперек тротуара рекламный щит возмутил жителей Бердска
БердскПособие в 12000 рублей по уходу за ребенком до 3 лет получат мамы Бердска 4
13:25 03-01-2020
Пособие в 12000 рублей по уходу за ребенком до 3 лет получат мамы Бердска
БердскГрафик выдачи пенсии в новогодние праздники в Бердске
13:15 03-01-2020
График выдачи пенсии в новогодние праздники в Бердске
БердскГрафик работы ЦГБ в новогодние праздники в Бердске
13:05 03-01-2020
График работы ЦГБ в новогодние праздники в Бердске
БердскПокрыли матом полицейских в квартире двое приятелей в Бердске 2
12:14 03-01-2020
Покрыли матом полицейских в квартире двое приятелей в Бердске
БердскНовогодний видеорепортаж о вечере 1 января в центре Бердска 2
10:51 03-01-2020
Новогодний видеорепортаж о вечере 1 января в центре Бердска
Подорвал себя: Видео взрыва петарды в руках жителя Омска попало в сеть 1
10:44 03-01-2020
Подорвал себя: Видео взрыва петарды в руках жителя Омска попало в сеть
БердскОколо 1,4 млн рублей собрали для героев "Курьер.Среда.Бердск" читатели
10:33 03-01-2020
Около 1,4 млн рублей собрали для героев
БердскГороскоп по знакам Зодиака с 30 декабря по 5 января для жителей Бердска
10:30 03-01-2020
Гороскоп по знакам Зодиака с 30 декабря по 5 января для жителей Бердска
Больной раком желудка онколог попрощался со всеми через пост в Facebook 2
10:26 03-01-2020
Больной раком желудка онколог попрощался со всеми через пост в Facebook