Станцевали номер об удушении газом в концлагере Освенцим ученики в Польше

После постановки перед зрителями выступил один из родителей, который заявил, что Польша заслуживает компенсацию от Германии за действия нацистов

Ученики одной из начальных школ в Польше поставили танцевальный номер по мотивам событий в концлагере Освенцим, сообщает издание Newsweek Polska.

Инцидент произошел еще 10 декабря в Замойском районе, хотя СМИ обратили на это внимание только сейчас. Несколько детей вышли на сцену обритыми в тюремных робах, другие изображали офицеров-надзирателей СС. Кульминацией постановки стала инсценировка травли людей газом. Действие происходило на фоне колючей проволоки.

После постановки перед зрителями выступил один из родителей, который заявил, что Польша заслуживает компенсацию от Германии за действия нацистов.



Музей Освенцима в своем Twitter раскритиковал представление, отметив, что его авторам не хватает «элементарной чувствительности», необходимой, чтобы учить детей такой «сложной и трагической истории».Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии.В 2018 году власти Польши приняли закон, предусматривающий уголовную ответственность за обвинение страны в соучастии в нацистских военных преступлениях. Закон подвергся критике, в том числе со стороны Израиля, выступившего против исторического ревизионизма.

Источник: РИА Новости