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Хочу домой: история Маруси и её Мальчика

10:00 03.01.2020
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Это история об узах, связывающих собаку-маму, её щенка и женщину, которая спасла обоих от голодной смерти. Это история о верности, преданности и любви, которая живёт несмотря на время и расстояния.

— Её история началась шесть лет назад. Есть у нас в городе одна женщина, которая увидела Марусю с щенком в лесу. Собака оказалась осторожной, и они начали постепенно знакомится. Первым женщину принял сынок — Мальчик, а потом и Маруся. Приближалась зима, и женщина понимала, что в лесу им не выжить и упросила принять семейство в приют. Сама купила им добротные будки и сена на зиму для всех собак приюта. Потом и морозильную камеру, и много чего ещё. Эта женщина, Луиза Викторовна, стала доброй феей для собак. Я каждые выходные видела, как придя утром, она мыла Марусю с Мальчиком, выгуливала их, водила на прививки и осмотр в клинику, а потом принималась обходить остальных питомцев приюта. Я не знаю в приюте ни одной собаки, которая бы не подпустила её к себе! К сожалению, сейчас Луиза Викторовна по состоянию здоровья уже долго к нам не приходит. Но Маруся и Мальчик не теряют надежду увидеть её.

Мальчик очень добродушен, спокойно ладит со всеми соседями и людьми. Маруся же ни на секунду не выпускает его из поля зрения и, если видит, что ему вреда никто не причиняет, тогда и она расслабляется. Но к ней нужен особый подход, она не лает — она присматривается, и ей нужно время, чтобы понять, что вы хороший человек.

Мне вот один раз попало от неё. Слишком резко пробежала мимо к Мальчику, и была наказана -я же ей не сказала, что он просто запутался, а я хотела помочь, не обидеть.

А Мальчика четыре года назад ведь пристроили. В Академгородок. Через месяц он стоял у ворот приюта ночью. Грязный и худой — он пришёл ДОМОЙ! Сорвался с цепи днём. хозяева искали его по Академгородку, а он шёл в это время назад в приют. Приняли решение оставить их вместе. Вместе их хочется и пристроить. Только действительно в лучшие руки, ведь к кому попало Маруся не согласится пойти.

Кстати, после публикации этой истории ВКонтакте Луиза Викторовна приехала в приют, помогли добрые люди. А я плакала, когда увидела, как её встретила Маруся. Мальчик бегал и прыгал вокруг, а Маруся голову ей на плечо положила и замерла. Они не виделись три года.

Если вы хотите взять Марусю с Мальчиком из приюта или помочь приюту, звоните администратору Ирине Макаренко: 8-913-893-19-85. Если вам не отвечают, напишите смс.

Источник: svidetel24.info

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