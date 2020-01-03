Лучшее за год: репортаж из женской колонии

Только на два праздника в году женщины, отбывающие наказание в Новосибирской исправительной колонии № 9, вправе встретиться со своими детьми на территории колонии.

Такая привилегия им положена в День защиты детей и в День матери. Правда, и такое редкое материнское счастье разрешается далеко не всем.

Отправляясь на детский праздник в ИК-9, я наивно полагала, что в этот день увижу на плацу учреждения несколько сотен ребятишек, окруженных заботой и нежностью истосковавшихся за время разлуки мам.

Однако в комнате ожидания насчитала не более 25 детей разного возраста. Навстречу с самым близким и родным на свете человеком их привезли в основном бабушки, за редким исключением — папы. В ожидании положенного по закону досмотра взрослые расспрашивают «бывалых» о том, сколько будет длиться праздник, какое количество времени можно будет пообщаться с родными наедине.

Дети-подростки, услышав, что вначале мероприятия будет квест, конкурсная программа и только после этого чаепитие с мамами, заметно грустнеют. Вслух одна из девочек произносит: «Лучше бы просто… чай».

Да, многие дети, добираясь до колонии, расположенной у черта на куличках, уже сильно устали и хотят лишь одного: посидеть рядышком с мамой, которую, как выразились они сами, не видели целую вечность.

Чуть позже на вопрос: «Почему на празднике так мало ребятишек?», Елена Колосова, начальник отдела по воспитательной работе с осужденными пояснила, что количество гостей, имеющих право зайти на территорию ИК, строго ограничено.

— На праздник детства в колонию, где отбывают наказание около 800 женщин, разрешается пропустить не больше 40 детишек, поэтому для мам встреча с ними – подарок, который еще нужно заработать, — подчеркнула Елена Михайловна. – Накануне мероприятия в восьми отрядах колонии проходят собрания, где выбираются лучшие из лучших. Если женщина хорошо работает, ведет активную общественную жизнь, участвует в конкурсах и мероприятиях, организованных руководством колонии, она может рассчитывать на свидание со своим ребенком в День детства. Для остальных – это хороший стимул подумать над своим поведением, что-то переосмыслить, исправить.

Согласно правилам колонии, в празднике разрешено участвовать только женщинам, к которым приехали дети. Остальным осужденным можно посмотреть на трогательную встречу, а после приступить к своим повседневным обязанностям.

Мамочки уже вышли на центральную площадку ИК, с нескрываемым волнением поглядывают в сторону «коридора свободы»: обнесенного колючей проволокой отрезка пути, отделяющего колонию от обычного мира.

— Ой, смотрите… Ведут. Хорошенькие-то какие! – со всех сторон слышатся восторженные возгласы. – Побежали, к мамкам побежали.

Первое прикосновение. Объятия. Поцелуи. Слезы. И снова объятия. И еще раз хочется поцеловаться и прижаться друг к другу. Только здесь, за решеткой, всему свое время и место. Четко осознавая это, женщинам вместе с организаторами праздника удается вовлечь детишек в приключенческий квест.

Трудные головоломки, угадывание сложных мелодий, поиск зашифрованных текстов.

Довольно быстро ребята справляются с заданиями, последнее из которых — труднопроходимый лабиринт. Вволю попутешествовав по витиеватым коридорам и помещениям административного здания колонии, ребята наконец-то нашли из него выход и очутились в комнате, где их ждал самый главный приз — мамы, которые уже сидели за столом, накрытым для чаепития.

С появлением раскрасневшихся чад, женщины встали, отошли в сторонку. Заранее их предупредили: чай и сладости — только для детей.

После сладкого угощения всех участников праздника ждал еще один сюрприз – просмотр фильма… о самих себе.

Оказывается, в течение нескольких лет в колонии работает собственное кабельное телевидение. В свободное от основной работы время осужденные проводят съемки интересных и увлекательных мероприятий, проходящих в ИК-9, «прямо с колес» монтируют фильмы и тут же выдают их в эфир.

— В настоящий момент в нашем телевизионном кружке работает 13 человек, — говорит девушка, которая не захотела фотографироваться и называть свое имя. — Желающих гораздо больше, только далеко не каждый человек способен заниматься журналисткой работой, поэтому большинство пришедших сюда отсеиваются сами собой. Остаются лишь самые стойкие и выносливые.

Фильмы о жизни женщин в заключении кружковцы отправляют на всероссийские конкурсы, ежегодно получая за свои работы призовые места.

Фильм о Дне детства, показанный мамам и детям после чаепития, не оставил равнодушных. И снова были слезы, обнимашки, а еще разговоры о счастливом будущем, в котором они каждый день будут вместе и уже не расстанутся никогда.