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Больной раком желудка онколог попрощался со всеми через пост в Facebook

10:26 03.01.2020 Фото: Фейсбук Андрея Павленко
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Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние 2 месяца не оставила мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения — не опускайте руки!

Больной раком желудка онколог попрощался со всеми через пост в Facebook
Больной раком онколог, который вел проект о лечении, попрощался с читателями
Сюжет: Онкология
Больной раком желудка онколог попрощался со всеми через пост в Facebook

Больной раком желудка онколог попрощался со всеми через пост в FacebookПервые признаки рака: изменение ногтя говорит об онкологииЕщё 172 новостей

Хирург-онколог Андрей Павленко в марте 2018 года узнал, что у него рак желудка третьей стадии и начал рассказывать о проблемах онкобольных в спецпроекте издания «Такие дела». 1 января он написал прощальный пост в Facebook.

1 января в 19:04
Друзья!

Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние 2 месяца не оставила мне шансов!
Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения — не опускайте руки!
Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло )
Я всегда был для своей семьи надежной опорой и защитой. Сейчас они остаются одни. Я знаю, что мои друзья будут поддерживать их, но в данном случае уверен, что лишней помощи быть не может.
Ниже приведены реквизиты карты супруги. Спасибо вам за то, что были со мной!! Всем удачи!!!

Сбербанк онлайн по номеру карты
4276 8550 2862 1437 , телефону
8-963-314-53-24 Павленко -Гегечкори Анна Александровна

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Прощайте, доктор Павленко.

Проект в Такие дела.

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От редакции

Прощайте! Спасибо за мужество.

Т-Яна, 03 января 2020 12:50
Спасибо за все, что сделал доктор для людей! Очень жаль, что такое течение болезни прерывает его жизнь!
Аноним, 03 января 2020 13:25
Волевой человек,искренне уважаю,закончить жизнь без мук,жаль что так случается...

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