Подорвал себя: Видео взрыва петарды в руках жителя Омска попало в сеть

По словам свидетеля взрыва, пострадавшему помогли подняться. Судя по всему, обошлось без серьезных травм. Мужчина покинул место ЧП самостоятельно. (18+)

Подорвал себя петардой житель Омска

В редакцию Города55 очевидцы прислали видео, на котором в новогоднюю ночь омич по неосторожности выстрелил в себя петардой.

Происшествие случилось на дворовой площадке у дома по адресу Крупская, 13/3. При попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взорвалась в руках у мужчины. Потерпевшего отбросило в сторону.

По словам свидетеля взрыва, пострадавшему помогли подняться. Судя по всему, обошлось без серьезных травм. Мужчина покинул место ЧП самостоятельно.