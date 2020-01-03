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Подорвал себя: Видео взрыва петарды в руках жителя Омска попало в сеть

10:44 03.01.2020 Фото: Скрин
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По словам свидетеля взрыва, пострадавшему помогли подняться. Судя по всему, обошлось без серьезных травм. Мужчина покинул место ЧП самостоятельно. (18+)

Подорвал себя: Видео взрыва петарды в руках жителя Омска попало в сеть
Подорвал себя петардой житель Омска

В редакцию Города55 очевидцы прислали видео, на котором в новогоднюю ночь омич по неосторожности выстрелил в себя петардой.
Происшествие случилось на дворовой площадке у дома по адресу Крупская, 13/3. При попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взорвалась в руках у мужчины. Потерпевшего отбросило в сторону.

По словам свидетеля взрыва, пострадавшему помогли подняться. Судя по всему, обошлось без серьезных травм. Мужчина покинул место ЧП самостоятельно.

«Подняли, отвели домой. Скорой не было, значит, я думаю, все хорошо», — пояснил Городу55 автор видео Павел Попов.

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От редакции

Взрываете?

Новый мэр, 03 января 2020 13:28
Не взрываем,но убираем упаковку брошенную горе или героями взрывателями

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