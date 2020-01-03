Новогодний видеорепортаж о вечере 1 января в центре Бердска
Бердский фотограф Алексей Юша прислал в редакцию видео первого вечера первого дня нового 2020 года.
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Аноним, 03 января 2020 11:19
Тягостное зрелище пустой площади,скорее даже,трагическое.Да и елочный городок-так,на маленькую троечку.и пустота......Нет желания туда идти,скорее всего и не пойдем,пусть новосибирская братия там веселится со своими приспешниками
Николай, 03 января 2020 13:11
Алексей Юшин-оператор видео старался показать городскую ёлку с лучшей стороны, но опыта показа культурно-развлекательных массовых мероприятий у него нет. Елочный городок на уровне. Ему надо было накануне ознакомиться с Постановлением главы муниципального образования "Об организации, проведению, обеспечению безопасности городской ёлки в период проведения праздничных мероприятий", где прописаны организационные мероприятия администрации, служб города, ответственные лица и тд." Из опыта скажу, когда у меня на подобном мероприятии погиб человек, ко мне подошли должностные лица в фиолетовый фуражках и потребовали документы, то я им представил всё:расписания, приказ, планы, даже списки по мерам безопасности под роспись и тд. Ко мне претензий не было. А один человек, у которого ничего не было (только руками размахивал и мычал), получил 4 года. На видео видно, что на горке нет должностных лиц в оранжевых жилетах, которые руководят очередностью спуска, потому люди врезаются друг в друга с разной скоростью. Нет музыки, значит нет оповещения. Не увидел медработника (положено иметь), поста полиции, волонтёров с рациями, следящими за порядком и принимающими меры немедленно. Мой командир сказал бы:"Край не пуганых дураков!" Прокуратура могла бы выписать предостережение главе города "О недопущении проведения неорганизованного мероприятия" опираясь на данное видео, что бы научить его чему-нибудь.
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