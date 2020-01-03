Новогодний видеорепортаж о вечере 1 января в центре Бердска

Бердский фотограф Алексей Юша прислал в редакцию видео первого вечера первого дня нового 2020 года.

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