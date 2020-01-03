Покрыли матом полицейских в квартире двое приятелей в Бердске

Правоохранители приехали на вызов. Одного мужчину отправили в больницу с травмой руки. В отношении других — материалы проверки направлены в СК.

Правоохранители приехали на вызов, но столкнулись с оскорблением

Приехали на вызов, но столкнулись с оскорблением сотрудники полиции Бердска 2 января. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в главном управлении МВД по Новосибирской области, материалы проверки направлены в следственный комитет Бердска по статье 319 УК РФ.

— Сотрудники полиции прибыли на вызов в один из домов по улице Попова по поводу травмы руки. Мужчину госпитализировали. По данному адресу находились двое мужчин, которые, в ходе общения, оскорбили сотрудников полиции словесно. Собранные материалы проверки направлены по подследственности в следственный комитет, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Главке сегодня, 3 января.