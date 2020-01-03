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Стоящий поперек тротуара рекламный щит возмутил жителей Бердска

14:49 03.01.2020
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Рекламный щит стоит поперек тротуара. Вопрос? Как себя вести: пешеход должен лезть под колеса машин или перелазить через сугроб? — спрашивают бердчане.

Стоящий поперек тротуара рекламный щит возмутил жителей Бердска
Рекламный щит, по словам жителей Белокаменного, стоит поперек тротуара

3 января житель микрорайона Белокаменный прислал на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10  снимки рекламного щита, который, по их мнению, стоит поперек тротуара.
— Белокаменный, пос.Южный. Рекламный щит стоит поперек тротуара. Вопрос? Как себя вести: пешеход должен лезть под колеса машин или перелазить через сугроб?

Стоящий поперек тротуара рекламный щит возмутил жителей Бердска

Стоящий поперек тротуара рекламный щит возмутил жителей Бердска
Стоящий поперек тротуара рекламный щит возмутил жителей Бердска
Стоящий поперек тротуара рекламный щит возмутил жителей Бердска
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От редакции

Там, где щит, тротуар?

!!!, 03 января 2020 17:18
На щите надо написать"тротуар здесь",иначе никто не догадается.

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