3 января житель микрорайона Белокаменный прислал на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 снимки рекламного щита, который, по их мнению, стоит поперек тротуара.
— Белокаменный, пос.Южный. Рекламный щит стоит поперек тротуара. Вопрос? Как себя вести: пешеход должен лезть под колеса машин или перелазить через сугроб?
Стоящий поперек тротуара рекламный щит возмутил жителей Бердска
Рекламный щит стоит поперек тротуара. Вопрос? Как себя вести: пешеход должен лезть под колеса машин или перелазить через сугроб? — спрашивают бердчане.
3 января житель микрорайона Белокаменный прислал на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 снимки рекламного щита, который, по их мнению, стоит поперек тротуара.
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От редакции
Там, где щит, тротуар?
!!!, 03 января 2020 17:18
На щите надо написать"тротуар здесь",иначе никто не догадается.
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