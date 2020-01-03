Стоящий поперек тротуара рекламный щит возмутил жителей Бердска

Рекламный щит стоит поперек тротуара. Вопрос? Как себя вести: пешеход должен лезть под колеса машин или перелазить через сугроб? — спрашивают бердчане.

Рекламный щит, по словам жителей Белокаменного, стоит поперек тротуара 3 января житель микрорайона Белокаменный прислал на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 снимки рекламного щита, который, по их мнению, стоит поперек тротуара.

— Белокаменный, пос.Южный. Рекламный щит стоит поперек тротуара. Вопрос? Как себя вести: пешеход должен лезть под колеса машин или перелазить через сугроб?

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