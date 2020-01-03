Разрушители: Словом «rase» испохабили вандалы светофоры и знаки пешеходных переходов в Бердске

Злоумышленники написали краской слово, что в переводе с английского имеет, в том числе и значение «разрушать».

Вандалы изрисовали краской светофор на ул.Лунной

За ночь со 2 на 3 января вандалы краской из баллончиков изуродовали надписями коробки светофора на пешеходном переходе по ул.Лунная, что в районе бывшего кафе «Сказка». И знаки пешеходного перехода в районе остановки «Вымпел».

Злоумышленники написали rase, что в переводе с английского имеет, в том числе и значение «разрушать».

В редакцию «Курьер.Среда.Бердск» об этом сообщили берчане. Редакция проверила и сделала снимки.

Напомним, что установка одного светофора ул.Лунной в рамках реконструкции стоит более 500 тысяч рублей.



Исписали краской из баллончика пешеходные переходы в Бердске



Исписали краской из баллончика пешеходные переходы в Бердске



Исписали краской из баллончика пешеходные переходы в Бердске