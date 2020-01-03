03.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Разрушители: Словом «rase» испохабили вандалы светофоры и знаки пешеходных переходов в Бердске

15:05 03.01.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
6 1

Злоумышленники написали краской слово, что в переводе с английского имеет, в том числе и значение «разрушать».

Разрушители: Словом rase испохабили вандалы светофоры и знаки пешеходных переходов в Бердске
Вандалы изрисовали краской светофор на ул.Лунной

За ночь со 2 на 3 января вандалы краской из баллончиков изуродовали надписями коробки светофора  на пешеходном переходе по ул.Лунная, что в районе бывшего кафе «Сказка». И знаки пешеходного перехода в районе остановки «Вымпел».

Злоумышленники написали rase, что в переводе с английского имеет, в том числе и значение «разрушать».

В редакцию «Курьер.Среда.Бердск» об этом сообщили берчане. Редакция проверила и сделала снимки.

Напомним, что установка одного светофора ул.Лунной в рамках реконструкции стоит более 500 тысяч рублей.

Разрушители: Словом rase испохабили вандалы светофоры и знаки пешеходных переходов в Бердске


Исписали краской из баллончика пешеходные переходы в Бердске

Разрушители: Словом rase испохабили вандалы светофоры и знаки пешеходных переходов в Бердске


Исписали краской из баллончика пешеходные переходы в Бердске

Разрушители: Словом rase испохабили вандалы светофоры и знаки пешеходных переходов в Бердске


Исписали краской из баллончика пешеходные переходы в Бердске

Разрушители: Словом rase испохабили вандалы светофоры и знаки пешеходных переходов в Бердске


Исписали краской из баллончика пешеходные переходы в Бердске

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 03 января 2020 16:25
уроды...............больше нечего и сказать
Аноним, 03 января 2020 17:13
Как объяснить,что чисто,это красивей чем заляпано?Может площадку для граффити организовать?Ну а если удастся "вычислить",заставить стереть "художества"без растворитяля,сухими тряпками...Только как э о сделать?
коллега, 03 января 2020 19:23
Этим уродам никакие площадки не помогут. Они же не новогоднюю елочку и зверушек на старом сером цементном заборе нарисовали, чтобы украсить город. Это вандалы. Читают они наши гневные высказывания и кайфуют. Пусть потом не удивляются, будучи взрослыми и не задают вопрос: за что? А вот за то: зуб за зуб, око за око! Или забыли?
Гость, 03 января 2020 19:02
Ловить. Отправлять в Норильск или Верхоянск сараи красить. Зимой.
Чекист, 03 января 2020 20:01
Лучше бы в какое нибудь гетто бруклина или Чикаго,
Аноним, 03 января 2020 20:06
Ни одной камеры на этой супер Дорогой новой улице. Сэкономили? Получите.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВыкупит землю у дачников ради санитарной зоны кладбища власть Бердска 4
15:07 03-01-2020
Выкупит землю у дачников ради санитарной зоны кладбища власть Бердска
БердскРазрушители: Словом "rase" испохабили вандалы светофоры и знаки пешеходных переходов в Бердске 6
15:05 03-01-2020
Разрушители: Словом
БердскСтоящий поперек тротуара рекламный щит возмутил жителей Бердска 1
14:49 03-01-2020
Стоящий поперек тротуара рекламный щит возмутил жителей Бердска
БердскПособие в 12000 рублей по уходу за ребенком до 3 лет получат мамы Бердска 12
13:25 03-01-2020
Пособие в 12000 рублей по уходу за ребенком до 3 лет получат мамы Бердска
БердскГрафик выдачи пенсии в новогодние праздники в Бердске
13:15 03-01-2020
График выдачи пенсии в новогодние праздники в Бердске
БердскГрафик работы ЦГБ в новогодние праздники в Бердске
13:05 03-01-2020
График работы ЦГБ в новогодние праздники в Бердске
БердскПокрыли матом полицейских в квартире двое приятелей в Бердске 2
12:14 03-01-2020
Покрыли матом полицейских в квартире двое приятелей в Бердске
БердскНовогодний видеорепортаж о вечере 1 января в центре Бердска 7
10:51 03-01-2020
Новогодний видеорепортаж о вечере 1 января в центре Бердска
Подорвал себя: Видео взрыва петарды в руках жителя Омска попало в сеть 2
10:44 03-01-2020
Подорвал себя: Видео взрыва петарды в руках жителя Омска попало в сеть
БердскОколо 1,4 млн рублей собрали для героев "Курьер.Среда.Бердск" читатели 1
10:33 03-01-2020
Около 1,4 млн рублей собрали для героев