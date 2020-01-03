Часовой квест: Более 1000 жителей побывали на «МузеЁлках»в Бердске

В 2020 году МузеЕлка проходит в четвертый раз

3 января в бердском историко-художественном музее на «МузеЕлке-4» маленькие и большие жители Бердска участвовали в квесте.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая отделом развития музея Марина Янеева, каждая «МузеЕлка» посвящена определенной теме.

— В этом году мы говорим о часах. Это не случайно. Многие часовые заводы в 2020 году, если бы они работали, отметили бы юбилейные даты. У нас проходит замечательная выставка из 206 часов из фондов музея и личных коллекций бердчан. В музее представлены экспонаты конца 19 века и выпущенные во времена Советского Союза. Можно увидеть раритет — часы, которые по легенде висели в доме купца Горохова.



Разгадывая задания ребятишки, помогли Деду Морозу «завести» волшебное новогоднее время. А сказочный волшебник в благодарность подарил возможность загадать заветное желание под бой курантов.Мама троих детей Мария Чигишева пришла на праздник с дочкой Катей. Бердчанке настолько понравилось мероприятие, что они еще обязательно придут на «МузеЕлку».— Очень интересно. Дети искали разбойника, который похитил все цифры. Будем теперь каждый год ходить. Здорово, что в музей можно прийти не только на экскурсии, но и поучаствовать в увлекательно-познавательном мероприятии, — призналась горожанка.По словам Марины Янеевой, за три года музей провел десятки «МузеЕлок», на которые пришли более 1000 юных бердчан.Бердский историко-художественный музей работает 3 и 8 января с 10:00 до 18:00. 4, 5, 6 января с 10:00 до 16:00,7 — выходные дни,тел. 5-33-60. Если вы решите посетить «МузеЕлку», лучше записаться заранее до 18 января.

Автор видео Елена Белоусова

