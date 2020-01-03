По техническим причинам задержался скорый поезд «экспресс» Новосибирск – Новокузнецк

3 января на вокзале Новосибирск-Главный по техническим причинам был задержан скорый поезд «Экспресс» №858 сообщением Новосибирск – Новокузнецк, который должен был отправиться в 14:40 по местному времени, сообщила пресс-служба РЖД.
Для организации следования был предоставлен запасной состав электропоезда, куда организовали пересадку пассажиров. Опоздание от действующего графика по прибытию в Новокузнецк не превысит 1 час.
Отметим, что на время задержки в вагонах состава поддерживалась комфортная температура. На график движения других поездов задержка не повлияла.
Информацию о графике движения поездов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.
Звонок из любой точки России бесплатный.
Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства. Актуальный график движения поездов на сайте ОАО «РЖД».