По техническим причинам задержался скорый поезд «экспресс» Новосибирск – Новокузнецк

Информацию о графике движения поездов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

Для организации следования был предоставлен запасной состав электропоезда, куда организовали пересадку пассажиров. Опоздание от действующего графика по прибытию в Новокузнецк не превысит 1 час

3 января на вокзале Новосибирск-Главный по техническим причинам был задержан скорый поезд «Экспресс» №858 сообщением Новосибирск – Новокузнецк, который должен был отправиться в 14:40 по местному времени, сообщила пресс-служба РЖД.

Для организации следования был предоставлен запасной состав электропоезда, куда организовали пересадку пассажиров. Опоздание от действующего графика по прибытию в Новокузнецк не превысит 1 час.

Отметим, что на время задержки в вагонах состава поддерживалась комфортная температура. На график движения других поездов задержка не повлияла.

Информацию о графике движения поездов можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

Звонок из любой точки России бесплатный.

Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства. Актуальный график движения поездов на сайте ОАО «РЖД».