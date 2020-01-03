Уничтожили иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом США

Удар был нанесен по распоряжению Дональда Трампа. Иранский президент Хасан Роухани пообещал, что «Иран и другие страны региона отомстят Америке».

Как утверждает Пентагон, Сулеймани «активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона»

3 января в результате ракетного удара США был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) Касем Сулеймани. Удар был нанесен по распоряжению американского президента Дональда Трампа.

Иранский президент Хасан Роухани пообещал, что «Иран и другие страны региона отомстят Америке».

Что произошло

Примерно в 01:35 мск стало известно, что около международного аэропорта Багдада, в окрестностях которого расположены американские военные базы, прогремели мощные взрывы.

Позднее в СМИ появились сообщения о том, что в результате ракетного удара, нанесенного США, погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные силы ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Пентагон подтвердил гибель Сулеймани. Согласно сообщению ведомства, удар был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.

По информации NYT, которая ссылается на источник среди должностных лиц США, использовались беспилотники. Ракеты выпустили по колонне автомобилей, в одном из которых находился Сулеймани.

Данные об общем числе погибших разнятся. В частности, помимо Сулеймани, погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис. По данным организации, жертвами удара стали пять ее членов, еще двое погибших — «гости, прибывшие в багдадский аэропорт».

В чем США обвиняют Сулеймани

Батальон «Аль-Кудс» — одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего — генерала Касема Сулеймани.

В апреле стало известно о решении США внести КСИР, включая его силы специального назначения «Аль-Кудс», в список иностранных террористических организаций.

Как утверждает Пентагон, Сулеймани «активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона». США также возложили на него ответственность за то, что он якобы одобрил проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде на этой неделе.

Пентагон заявил, что удар, убивший Сулеймани, «был направлен на сдерживание будущих планов нападений со стороны Ирана».

Что известно об акциях протеста перед посольством США

31 декабря 2019 года перед посольством США в Багдаде началась массовая акция протеста против атаки американских ВВС по позициям шиитских ополченцев в Ираке и Сирии.

В Вашингтоне назвали демонстрацию организованным нападением и заявили, что за этим стоят «террористы и союзники Ирана». Охрана посольства была усилена 100 морскими пехотинцами, еще около 750 военных направят в регион в ближайшее время.

1 января для разгона демонстрантов, которые якобы пытались поджечь крышу посольства, применили слезоточивый газ и к вечеру того же дня все они покинули район диппредставительства.

Как отреагировали в Иране

Иранский президент Хасан Роухани заявил, что «Иран и другие страны региона отомстят Америке». Он подчеркнул, что «убийство Сулеймани удваивает решимость Ирана противостоять США и защищать исламские ценности».

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Швейцарии в Тегеране, представляющего интересы США.

Глава МИД страны Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани «актом международного терроризма со стороны США». Он также заявил, что генерал был «наиболее эффективной силы, боровшейся с «Исламским государством» (ИГ), «Джебхат ан-Нусрой», «Аль-Каидой» (все три организации запрещены в РФ — прим. ТАСС) и другими».

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур.

Как комментируют в США

Конгресс США не был уведомлен заранее о нанесении ракетного удара. Как подчеркнул глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел, даже если удар был произведен в рамках самообороны, как утверждают военные, на него не было разрешения со стороны Конгресса, который должен быть уведомлен президентом за 48 часов до проведения такой спецоперации.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала от американской администрации немедленно проинформировать о дальнейших шагах, которые власти намерены предпринять. Сенатор от Демократической партии Кори Букер считает, что у Трампа нет стратегии действий при обострении ситуации на Ближнем Востоке.

В свою очередь решение Трампа поддержали член Палаты представителей Конгресса США Ли Зелдин (республиканец) и сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Посольство США в Багдаде призвало соотечественников оперативно покинуть Ирак.

Fox News со ссылкой на источники в Белом доме, Госдепартаменте и ВС сообщает, что администрация президента США не исключает любого варианта дальнейшего развития событий.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден выразил уверенность в том, что «Иран точно даст ответ».

Глава Госдепартамента Майкл Помпео утверждает, что новости об убийстве Сулеймани радуются жители Ирака. Позднее Помпео также заявил о приверженности США деэскалации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Вашингтон предусмотрел любой ответ, который может последовать со стороны Ирана.

Как отреагировали в мире

В результате удара был убит замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, и Ирак расценивает это как акт агрессии против страны. И.о. премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди также осудил и убийство Сулеймани.

В МИД РФ заявили, что Сулеймани «преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана» и выразили соболезнования. В ведомстве подчеркнули, что этот шаг США приведет к росту напряженности во всем регионе.

МИД Китая призвал все соответствующие стороны, особенно США, проявлять сдержанность и не совершать действий, которые могут привести к дальнейшему нагнетанию напряженности.

Министр обороны Израиля Нафтали Беннет созвал экстренное совещание с военным руководством и главами спецслужб для обсуждения вопросов безопасности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поддержке действий США.

ЕС призвал любой ценой остановить эскалацию напряженности.

На фоне новостей об убийстве Сулеймани выросли цены на нефть.

Источник: ТАСС