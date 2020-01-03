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Гипертония: признаки предгипертонии в верхнем давлении 130-139

21:49 03.01.2020 Фото: Pixabay
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Бывает и маскированная гипертония, о наличии которой сам человек может и не догадываться.

Гипертония: признаки предгипертонии в верхнем давлении 130 139
Врач обязательно порекомендует провести суточное мониторирование артериального давления, и это очень важно сделать

Рассказывает заведующая лабораторией клинической фармакологии и фармакотерапии ОСП РГНКЦ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Мин­здрава РФ Ольга Остроумова:

– Начинать борьбу с высоким артериальным давлением лучше как можно раньше. Недаром сегодня врачи всё чаще упоминают такой термин, как «предгипертония» (по аналогии с предиабетом). Что это такое и что делать, если это состояние выявлено?
О предгипертонии говорят, когда у человека систолическое, или «верхнее», артериальное давление достигает 130–139, а диастолическое, или «нижнее», поднимается до 85–89 мм рт. ст. Иногда могут быть повышены оба показателя. Возможно, это ещё не болезнь, но уже как минимум тревожное явление. Первым делом следует сходить к терапевту или кардиологу. Врач обязательно порекомендует провести суточное мониторирование артериального давления, и это очень важно сделать. Пациенту устанавливается прибор с манжеткой (у правшей – на левую руку, и наоборот), который в течение суток каждые полчаса (или чаще) будет проводить измерения. Ведь показатели уровня артериального давления – величины непостоянные и могут существенно меняться в течение суток. К тому же бывает и маскированная гипертония, о наличии которой сам человек может и не догадываться. Такой мониторинг поможет выявить то, что скрыто.

Источник: АиФ

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