Стыдно за безразличие и отписки чиновников мэру Бердска

Сюжет: Ответы мэра Бердска на вопросы читателей-2019
Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы.Вы задали главе города больше 100 вопросов. В их числе вопрос о том, за что стыдно Евгению Шестернину:
— Мне бывает стыдно. За безразличие. За отписки. Вот отписки — это проявление явного безразличия. Самый простой индикатор. Я с этим мириться не могу, — резюмировал Евгений Анатольевич.
В следующем материале читайте о том, существует ли кадровый голод в мэрии Бердска.
А мне бы, за то, что он творит, стыдно бы было.