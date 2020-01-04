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Стыдно за безразличие и отписки чиновников мэру Бердска

11:25 04.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публиковать ответы Евгения Шестернина на ваши вопросы. По его мнению, отписки — это проявление явного безразличия: «Это самый простой индикатор. Я с этим мириться не могу».

Стыдно за безразличие и отписки чиновников мэру Бердска
Мэр Бердска Евгений Шестернин
Сюжет: Ответы мэра Бердска на вопросы читателей-2019
Стыдно за безразличие и отписки чиновников мэру Бердска

Стыдно за безразличие и отписки чиновников мэру БердскаВыкупит землю у дачников ради санитарной зоны кладбища власть БердскаЕщё 6 новостей

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы.Вы задали главе города больше 100 вопросов. В их числе вопрос о том, за что стыдно Евгению Шестернину:

— Мне бывает стыдно. За безразличие. За отписки. Вот отписки — это проявление явного безразличия. Самый простой индикатор. Я с этим мириться не могу, — резюмировал Евгений Анатольевич.

В следующем материале читайте о том, существует ли кадровый голод в мэрии Бердска.

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От редакции

А за что стыдно вам?

Сибиряк, 04 января 2020 12:09
Да и сам далеко не ушел. Рыба гниет с головы.
Аноним, 04 января 2020 12:30
НВР:
А мне бы, за то, что он творит, стыдно бы было.
Аноним, 04 января 2020 12:35
вам бы под крыло оппозиционного губернатора от ЛДПР Хабаровского края Фургала. Там бы вас быстро научили оперативно реагировать на проблемы граждан. Человек в три секунды решил проблему набережной, посмотрите на досуге алгоритм.

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