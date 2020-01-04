Стыдно за безразличие и отписки чиновников мэру Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публиковать ответы Евгения Шестернина на ваши вопросы. По его мнению, отписки — это проявление явного безразличия: «Это самый простой индикатор. Я с этим мириться не могу».

Мэр Бердска Евгений Шестернин

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы.Вы задали главе города больше 100 вопросов. В их числе вопрос о том, за что стыдно Евгению Шестернину:

— Мне бывает стыдно. За безразличие. За отписки. Вот отписки — это проявление явного безразличия. Самый простой индикатор. Я с этим мириться не могу, — резюмировал Евгений Анатольевич.

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