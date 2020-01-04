Привлекаем деньги в дом: нельзя класть монеты в копилку во время скандала, не нужно давать в долг деньги в темное время суток

Не стоит хранить свои деньги в светлом месте, так, как считается, что им это не нравится. Потому прятать кошелек лучше всего в темном месте.

Практика показывает, что применение разных примет является эффективным способом привлечь в дом достаток

В наши дни многие люди верят во всякие примеры и стараются им следовать. Тут нет ничего удивительного, ведь народные сказания пришли к нам сквозь века, что рациональное что-то в них все же есть.

Приметы, которые связаны с деньгами и богатством. Ниже мы расскажем, почему не стоит дома хранить мелочь, и как с помощью пары рублей можно привлечь в дом богатство.

Несмотря на то, что с религиозной точки зрения верить в приметы не особо полено, практика показывает, что применение разных примет является эффективным способом привлечь в дом достаток.

Как обрести достаток в доме

Для того, чтобы получить материальное благополучие, нужно под скатерть положить несколько монет. Кроме того, в кошельке всегда должны присутствовать специальные талисманы. Лучше всего будет положить талисман в виде мышки. Если вы надумали поменять кошелек, скажите: «Мышке поселиться, деньгам заводиться».

Наши предки верили, что, если в семье каждый человек будет каждый день отламывать кусочек хлеба и съедать его с солью, в доме обязательно всегда будет материальное благополучие. Если разрезать хлеб острыми предметами, денег в доме не будет.

Позвать в дом материальное благополучие можно очень просто. В прихожей достаточно поставить горшочек или тарелку с мелочью. Каждый день ее нудно пополнять, и в скором времени материальное состояние станет заметно лучше.

Несколько монет обязательно должно лежать в холодильнике или кладовке, то есть, там, где вы храните продукты. Убрав в доме, спрячьте несколько монет под входным ковриком, но положите их «лицом» вверх.

Приметы на привлечение финансового благополучия

Народные приметы запрещают хранить в доме мелкие деньги в пластиковой таре. Это подтолкнет семью в бедность и нужду. Лучше для таких целей пользоваться стеклянными банками или бутылками. Не нужно открывать тару, пока она не наполнится.

Также, можно хранить мелкие деньги в мешковине. Наши предки именно так и делали. В древние времена считалось, что, чем больше мешочков с мелочью в доме, тем богаче семейство.

Ни в коем случае нельзя класть монеты в копилку во время скандала. Они могут вобрать в себя негативную энергию, потому ничего хорошего не принесут.

Для того, чтобы получать, нужно уметь отдавать. В меру своих возможностей, давайте деньги на благотворительность, и тогда все вернется к вам вдвойне. Считается, если передать средства в храм на празднование Рождества, человек совершающий данное действие, будет вознагражден.

Для привлечения финансового достатка в семью, некоторые люди пользуются утренним кофе. Нужно насыпать в чашку немного корицы, которая, как говорят, приносит материальное благополучие и считается средством для привлечения богатства.

Как привлечь деньги в дом

Некоторые народные приметы гласят, что нельзя одалживать деньги в конкретные дни и часы. Например, чтобы не навлечь на себя бедность, не нужно давать в долг деньги в темное время суток. Кроме того, не одалживайте по понедельникам, вторникам и церковным праздникам.

Не стоит хранить свои деньги в светлом месте, так, как считается, что им это не нравится. Потому прятать кошелек лучше всего в темном месте. Кроме того, нельзя давать или брать пустую тару. Если вы взяли в соседа попользоваться ведро или кастрюлю, обязательно при возвращении положите в нее конфетку или кусочек хлеба.

Говорят, что нельзя свистеть в помещении, так, как свист отпугнет деньги из дома. На сдачу в магазине не стоит брать порванные или грязные купюры. Не трогайте их даже руками, а попросите сразу же заменить.

В народе говорят: «деньги любят счет». Такое выражение имеет магический смысл. Поверье гласит, что пересчитывать деньги в кошельке нужно три раза в день. Деньги на крупные растраты считаются по пятницам, а вся наличность подлежит подсчету два раза в месяц.

Источник: TheRussianTimes