Вызывают преждевременное старение: привычка смотреть телевизор, обилие макияж, сутулость

Если спать меньше 5 часов в сутки, то можно не только получить темные круги и мешки под глазами, но и укоротить себе жизнь Иногда, мы сами не замечаем, как изо дня в день повторяем то или иное действие, которое может привести к раннему старению нашей кожи. Мы даже можем не подозревать такой печальной исход. Однако, вот основные привычки, которые могут привести к преждевременному старению.

Итак, мы собрали для вас 10 вредных привычек из повседневной жизни, которые влияют на процесс преждевременного старения. Если знать о них, то можно предотвратить этот процесс.

Сахар

Сладкое влияет не только на фигуру, но и на кожу. Тут все дело в его способах разложения: молекулы сахара присоединяются к волокнам белка в каждой клетке организма. Этот разрушительный процесс называется гликацией, он приводит к потере здорового цвета лица, отекам, вялости кожи и даже кругам под глазами.

Плохой сон

Если спать меньше 5 часов в сутки, то можно не только получить темные круги и мешки под глазами, но и укоротить себе жизнь. Нехватка сна проявляется в недостатке энергии днем, замедлении мыслительного процесса, ухудшении внимания и наборе веса.

Много телевизора

Просмотр телешоу или длительное время, проведенное в Интернете, влияет не только на то, что мы тратим много времени, но и на наше состояние. Если проводить по 6 часов в день за телевизором или компьютером, то можно не только потерять несколько лет жизни, но и испортить внешность.

Дело в том, что когда мы сидим без движения более 30 минут, то организм начинает запасать сахар, что способствует прибавке веса, так что поднимайтесь каждые полчаса и ходите, а еще лучше — сделайте пару несложных, но полезных упражнений.

Сидячий образ жизни

Мы все знаем, что сидячий образ жизни опасен для здоровья. День, проведенный на стуле, значительно повышает риск получить болезни почек, сердечно-сосудистой системы и рак, не говоря уже об ожирении. Регулярные упражнения помогут предотвратить эти серьезные последствия.

Солнцезащитные средства

Получить дозу ультрафиолета можно не только на пляже в солнечную погоду, но и в повседневной жизни в дождь. Выходя на улицу, стоит выбирать тональный крем с SPF, так как фотостарение не дремлет.

Слишком много макияжа

Чрезмерный макияж не только может старить нас внешне, но и внутренне, особенно, продукты на основе масел, которые закупоривают поры и вызывают воспаления.

Злоупотреблением средствами с отдушками, раздражающими химическими компонентами и на спирту способствует сухости кожи, так как они удаляют весь естественный слой жира, что и вызывает ранние морщины.

Сон лицом в подушку

Если вы спите лицом в подушку, то утром можете заметить следы кровати на лице. Это ускоряет процесс старения и создает мимические морщины. Соединительные ткани и коллаген на лице с возрастом ослабевают и провисают.

Когда вы каждый раз спите на одной и той же стороне, уткнувшись в подушку, то это не дает коже возможности разглаживаться естественным способом. Специалисты рекомендуют спать на спине.

Чрезмерное отопление

Конечно, теплое помещение и отопление — это нужные и приятные вещи. Но именно батареи сильно пересушивают воздух в комнате, а значит и нашу кожу. А сухая кожа — стареющая кожа.

Жирная пища

Конечно, есть жирное — вредно для фигуры. Но полезные жиры, например, омега-3 просто необходимы для работы сердца и поддержания молодости. От орехов и красной рыбы вы не поправитесь, а вот пользу своему организму принесете.

Сутулость

Если вы все время сидите, согнувшись над клавиатурой, то это приведет к тому, что ваш позвоночник начнет искривляться. Изогнутая форма позвоночника влияет на наше тело и органы. Это увеличивает нагрузку на мышцы и, в конечном итоге, может привести к старению.

Конечно, причин, которые могут привести к преждевременному старению много, но если контролировать те, что мы перечислили выше, то можно значительно минимизировать риск состариться.

Источник: Хочу