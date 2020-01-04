6 способов замотивировать себя на занятия спортом зимой

Если вам стало скучно заниматься в спортзале, запишитесь на танцы или на плаванье. Замена одной физической активности на другую благотворно скажется на вашем желании работать над собой.

С наступлением холодов у всех появляется отличный повод пропустить тренировку, поскорее приехать домой, укутаться в теплый плед и спокойно попивать какао Как быть, если желание заниматься пропадает с наступлением осени и зимы? Мы знаем ответ на этот вопрос! Рассказываем, как вернуть желание заниматься спортом в холодное время года.

С наступлением холодов у всех появляется отличный повод пропустить тренировку, поскорее приехать домой, укутаться в теплый плед и спокойно попивать какао. Как правило, люди осенью и зимой поправляются, потому что намного меньше двигаются и употребляют более питательные продукты. Специально для вас мы подготовили 6 советов, которые помогут вернуть спорт в вашу жизнь. На самом деле, мотивацию найти очень легко: достаточно лишь немного постараться.

Совет №1: обновите плейлист

Старайтесь как можно чаще это делать, ведь новые песни в вашем плейлисте являются отличным способом вернуть мотивацию для тренировок. И для этого необязательно тратить уйму времени на поиски подходящих вам треков.

Если вы знаете, какого темпа музыка вам нужна, то можете попробовать различные поисковики, приложения или сайты (как, например, jog.fm, mixcloud.com, thisismyjam.com, Last.fm), чтобы легко и быстро найти соответствующие треки.

Совет №2: смените вид физической активности

Например, если вам стало скучно заниматься в спортзале, запишитесь на танцы или на плаванье. Замена одной физической активности на другую благотворно скажется на вашем желании работать над собой. К тому же, пробовать что-то новое— всегда интересно и весело!

Совет №3: привлеките подругу

Если вы привыкли заниматься спортом в одиночку, попробуйте сменить привычки и взять с собой подругу. Это могут быть совместные пробежки, катание на велосипеде, занятия фитнесом или танцами.

Парные тренировки очень мотивируют! Только не берите с собой слишком разговорчивых подруг: с ними любая тренировка превратится в балаган и бесконечный хохот (обычно так и происходит).

Совет №4: смените спортивную обстановку

Иногда сама дорога в тренажерный зал начинает жутко раздражать. Знаем, поэтому и советуем сменить маршрут. Во всех смыслах этого слова.

Если вам надоел ваш спортзал, смените его на другой, если надоел маршрут, по которому вы бегаете, выберите другое место для бега. Доказано, что смена обстановки действительно улучшает качество тренировок и мотивирует на новые спортивные свершения.

Совет №5: придумайте себе цель и идите к ней

Если в ваших планах — прийти в зал и просто заниматься, потому что так надо — ничего не получится. Так вы очень быстро потеряете мотивацию и навсегда перехотите тренироваться.

Потратьте время на то, чтобы составить план и выбрать главную цель, которая будет двигать вас вперед. В таком случае вы будете понимать, зачем каждый раз идете на тренировку. Также не забудьте про мини-цели, которые вы должны выполнять с одинаковой периодичностью (например, каждую неделю).

Совет №6: подпишитесь на Instagram-аккаунты тех, кто вас сможет вдохновить

Листая ленту Инстаграма, вы все время будете видеть новые фото с новыми достижениями этих женщин. Проверено, это действительно вдохновляет. Вы и сами можете вести свой спортивный дневник онлайн, каждый раз публикуя отчеты о своей тренировке.

Мы поделились с вами самыми действенными лайфхаками, которые, надеемся вернут вам мотивацию для занятия спортом. Пробуйте, и у вас все получится!

Источник: Хочу