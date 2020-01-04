8 способов обновить старый холодильник

Наклейки — самый простой способ декорирования старого и годами потрепанного холодильника Вашему холодильнику уже 10 или даже 20 лет? Вы не хотите его менять по причине безупречной работы, да и лишних денег пока не имеете? Но так хочется оживить интерьер кухни чем-нибудь ярким и необычным?

Варианты есть – существуют недорогие и интересные способы обновить старый холодильник, о которых мы вам сегодня расскажем.

НАКЛЕЙКИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Пожалуй, самый простой способ декорирования старого и годами потрепанного холодильника. Наклейки могут быть на любую тематику, разных размеров, цветов и фактур. Хотите смешную рожицу – пожалуйста, пузатого повара – без проблем, забавного котика с рыбкой – замечательно.

Вам достаточно купить наклейку в магазине и задекорировать ей фасад холодильника. Не забывайте, что наклейки лучше подбирать, исходя из общего стиля кухни. Так, например, стилю модерн подойдет изображение с городом или рожицей, провансу и кантри – цветочные мотивы, хай-теку – геометрические рисунки.

Только учтите, что наклейки можно использовать только на ровных и плоских поверхностях, поэтому очень старые и пузатые холодильники такой способ декорирования никак не подойдет. Но попробовать вы можете, только наклейка ляжет неровно с дефектами – это нисколько не добавит старому холодильнику привлекательности.

ОКРАШИВАНИЕ

Покрасить можно все, что угодно. Холодильник – не исключение. Выберите цвет (яркий тоже подойдет, ведь в любой момент вы можете его снова перекрасить), тщательно вымойте поверхность, снимите или оклейте ручки скотчем, немного ошкурьте. Все – можно приступать к окрашиванию, но терпением придется запастись.

Окрашивание холодильника производится валиком, соблюдая тонкость слоя. После первого слоя холодильник будет выглядеть не лучшим образом, чтобы он стал главным ярким пятном кухни – его красят 5-7 раз. Процедура может занять до 10 часов… Долго, понимаем, но результат того стоит.

Окрашивание с помощью аэрозольных красок тоже имеет место быть. Палитра широка, сохнут довольно быстро, наносится легко. Чтобы краска легла ровно, обезжирьте поверхность холодильника, не забудьте защитить окружающие предметы от брызгов с помощью старых газет. Если умеете рисовать, можно воспроизвести на дверке холодильника оригинальное граффити или нанести рисунок с помощью трафарета.

ЦВЕТНОЙ СКОТЧ

Когда на обновление нет времени и денег, в ход идет цветной скотч. Собственно все – легко, просто, ненавязчиво и нет намека на возможность испортить холодильник своими неумелыми ручками. Узоры из цветного скотча можно создавать любые: ацтекские, морские, геометрические, абстрактные. Будет ярко и стильно, обещаем.

АЭРОГРАФИЯ

Будет дорого, не обольщайтесь, но результат просто космический. Сделать подобное оформление под силу только профессионалу – даже не пытайтесь, испортите холодильник.

Вы можете создать любой рисунок и принт – животных, картину великого художника, пейзаж, ночной город, символику какой-нибудь страны, мультяшные персонажи.

СТИЛИЗАЦИЯ ПОД ДЕРЕВО

Если у вас деревянный кухонный гарнитур, а классический белый холодильник портит всю атмосферу своим ледяным видом, его можно стилизовать под дерево. Имитировать дерево вам помогут фактурные обои с вертикальной текстурой. По контуру дверки холодильника приклейте фанерные накладки, выкрасите их под цвет шкафов.

Прикрепите к холодильнику ручки, выкрашенные металлизированной краской. Еще один вариант стилизации холодильника под дерево – самоклеющаяся пленка с соответствующей текстурой.

САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ПЛЕНКА

Они могут быть однотонными и узорчатыми, глянцевыми и матовыми. Самоклейка подойдет холодильнику с видимыми дефектами на поверхности, такими как царапины, потертости и трещинки. Самоклеющаяся пенка хорошо моется, долговечна и стильно позволяет обновлять поверхность.

МАГНИТНЫЕ ИЛИ ГРИФЕЛЬНЫЕ ДОСКИ

В декоре хороша магнитная доска, которая будет выполнять не только декоративную, но и практическую роль. С ее помощью можно осуществлять переписку с домочадцами, оставляя задания на день или планируя меню.

Вы также можете рисовать забавные картинки, оставлять смешные послания, признания в любви, тем самым дарить праздник домочадцам.

ДЕКУПАЖ

Модная нынче техника декупаж, применяющаяся везде, где не лень. Подберите рисунок, который вы хотите видеть на своем холодильнике, вырежьте его аккуратно по контуру. Аккуратно отделите один слой, извлекая рисунок. Нанесите клей на цветную часть и прикрепите узор к поверхности корпуса, не забывая разглаживать неровности и складки. Дождитесь высыхания и покройте холодильник лаком. Холодильник в технике декупаж будет смотреться очень креативно и такого точно ни у кого не будет.

Источник: Хочу