В 2020 году на Рождество Христово нельзя гадать, работать, шить и убираться

Что нельзя делать на Рождество, чтобы встретить главный праздник года правильно? Читайте в статье.

Нельзя убирать блюда со стола до самого наступления Рождества 7 января

Православный календарь на январь 2020 имеет дату, выделенную красным цветом, — это Рождество Христово 2020. Каждый год 7 января православные люди встречают главный праздник года — Рождество Христово, по-особенному к нему готовясь. Вечер 6 января называется Святым вечером или Сочельником. Когда восходит первая звезда на небе, можно садиться за праздничный стол: на нем обязательно должны быть 12 блюд (по числу учеников-апостолов Иисуса). Главное лакомство — кутья на Рождество.

Что нельзя делать на Рождество, чтобы встретить главный праздник года правильно? Читайте в статье главные запреты Рождества 2020.

Что нельзя делать на Рождество 2020

Подготовка к православному Рождеству обычно занимает особенное место в душах верующих, ведь это период развития, осмысления происходящего, семейных ценностей, а также большая работа над духовным аспектом жизни. Но так же в этот период есть много народных традиций, которые передаются из поколение в поколение, и они занимают важное место в жизни народа. Мы собрали главные запреты на Рождество 2020.

Нельзя 6 января есть мясо и продукты животного происхождения и в некоторые дни рыбу, вино и растительное масло, ведь еще длится Рождественский пост. Уже 7 января все запреты снимаются.

В Святой вечер нужно, чтобы на столе было 12 постных блюд, по числу апостолов. Меньшее количество блюд не рекомендуется.

Один из главных запретов Рождества — тот факт, что ни одно из блюд не должно остаться нетронутым.

Нельзя убирать блюда со стола до самого наступления Рождества 7 января.

Надо посмотреть на свою елку. В Рождество нельзя, чтобы на елке было другое украшение, а не звезда, ведь это символ звезды Вифлеема, возвестившей о рождении Иисуса.

В Рождество нельзя надевать старую одежду.

Как и в другие религиозные праздники, нельзя работать. Женщинам нельзя шить, стирать, убирать, выносить мусор из дома. Мужчинам —ходить на охоту или рыбалку. Это нужно делать загодя до праздника.

Ни в коем случае нельзя гадать на Рождество. Для этого есть специальный период с 12 дня Святок до Крещения. Поэтому эти ритуалы лучше отложить.

В святой праздник Рождества нельзя ругаться, сквернословить, особенно за столом.

Не принято до восхода первой звезды обедать — небольшой перекус позволен только детям.

И один из главных запретов — нельзя забыть о милосердии и помогать тем, кто по каким-либо причинам лишен праздничных радостей.

Источник: Хочу