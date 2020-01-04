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Общество / Стиль жизни

Безумно раздражают мужчин: постоянные упреки, напрашивания на комплименты и нытье

01:17 04.01.2020 Фото: pxhere.com
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Твое внимание — самое ценное (помимо любви, конечно), что ты можешь дать своему мужчине.

Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Безумно раздражают мужчин: постоянные упреки, напрашивания на комплименты и нытье

Незначительные вещи, которые раздражают, могут незаметно подтачивать и потихоньку разрушать отношения

Хорошие отношения состоят из приятных мелочей: кофе по утрам, совместные прогулки каждое воскресенье и блинчики со сгущенкой, а не с вареньем (потому что ты так больше любишь). Маленькие «приятности» делают пары крепче, а любовь горячее. Но точно так же незначительные вещи, которые раздражают, могут незаметно эти самые отношения подтачивать и потихоньку разрушать.

Чтобы такого никогда не случилось в вашей паре, — читайте ТОП-5 вещей, на первый взгляд неочевидных, которые безумно раздражают мужчин в нас, женщинах. И прекращай так делать!

Что раздражает мужчин: ты постоянно все переделываешь после него

Просто потому, что он все делает не так или недостаточно хорошо. Постоянные упреки даже по таким бытовым вещам раздражают твоего партнера и вызывают в нем чувство, что он недостаточно хорош для тебя и ты его не ценишь. Не надо так.

Что раздражает мужчин: ты постоянно собой недовольна

Да-да, мужчин бесит критика не только в их сторону, а и то, как ты критикуешь и не любишь себя. Нытье, плохие дни и постоянные напрашивания на комплименты в конце концов могут вывести твоего мужчину из равновесия. Поэтому следующий раз, когда у тебя плохое настроение, сначала попробуй разобраться в себе и ни в коем случае не переноси негатив в отношения.

Что раздражает мужчин: ты постоянно сидишь в телефоне

Пересматриваешь десятки селфи, сделанных за день, или листаешь ленту в Instagram. То, что ты больше в соцсетях, чем в реале, заставляет твоего бойфренда чувствовать себя неуслышанным и вообще незаметным. Если не можешь перестать везде носиться с телефоном, попробуй отложить его хотя бы за беседой и совместным ужином. Пусть это время будет только для вас двоих.

Что раздражает мужчин: ты слушаешь и запоминаешь, но выборочно

Помнишь, он как-то рассказывал о том смешном случае с другом на даче у родителей? Как не помнишь? Очевидно, ты не так внимательно слушаешь своего парня, как ему бы того хотелось. И это очень плохо, ведь твое внимание — самое ценное (помимо любви, конечно), что ты можешь ему дать. Срочно исправляй ситуацию!

Что раздражает мужчин: ты позволяешь себе его игнорировать

Не отвечать на звонки и сообщения или даже пропадаешь на несколько дней. Может, тебя пугает его желание все контролировать, но посмотри на это с другой стороны — твой мужчина за тебя беспокоится, а значит — любит. Следующий раз, если тебе неудобно говорить, ответь хотя бы коротким смс, чтобы любимый не переживал.

Источник: Хочу

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