Пьяный «гонщик» на «Тойоте» сбил дорожное ограждение недалеко от «Монетки» в Бердске

В пресс-службе ГИБДД региона рассказали о ДТП без пострадавших, произошедшем незадолго до Нового года, а именно, 30 декабря, около 6 часов утра.
В пресс-службе ГИБДД региона рассказали о ДТП без пострадавших, произошедшем незадолго до Нового года, а именно, 30 декабря, около 6 часов утра.
— В ходе дознания выяснилось, что лицо, совершившее наезд на препятствие, находится в состоянии алкогольного состояния. Кроме того, водитель «Тойоты» оказался либо лишённым права управления ТС, либо не имеющим такого права вовсе, — пояснила Ольга Николаевна.
Теперь беспечному пьянице за рулём иномарки придётся учесть в своём бюджете на 2020 год не только затраты на восстановление повреждённого дорожного ограждения, но и на выплату немалых штрафов. В том числе за то, что сел за руль без прав и к тому же в нетрезвом состоянии.
К счастью пьяного «гонщика», остановивший его придорожный забор не позволил ему совершить более серьёзный дорожный проступок.