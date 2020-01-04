В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 44-летнего жителя Советского района.

Напал, избил и похитил золото и деньги у женщины на улице житель Академгородка

8 ноября неизвестный мужчина у дома по улице Приморской с применением физической силы похитил у женщины золотые украшения и денежные средства. Потерпевшая обратилась в полицию, заявив об ущербе в размере более 16 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по НСО.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 44-летнего жителя Советского района.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.