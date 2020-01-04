04.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Напал, избил и похитил золото и деньги у женщины на улице житель Академгородка

11:19 04.01.2020 Фото: www.pexels.com
0

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 44-летнего жителя Советского района.

Напал, избил и похитил золото и деньги у женщины на улице житель Академгородка
Напал, избил и похитил золото и деньги у женщины на улице житель Академгородка

8 ноября неизвестный мужчина у дома по улице Приморской с применением физической силы похитил у женщины золотые украшения и денежные средства. Потерпевшая обратилась в полицию, заявив об ущербе в размере более 16 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по НСО.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 44-летнего жителя Советского района.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вас грабили?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вытащили автомобиль из кювета 20 человек и два внедорожника в Новосибирской области
14:08 04-01-2020
Вытащили автомобиль из кювета 20 человек и два внедорожника в Новосибирской области
БердскТепло придёт в первые выходные года в Бердск
13:08 04-01-2020
Тепло придёт в первые выходные года в Бердск
Проиграла первый матч года хоккейная "Сибирь" из Новосибирска
12:05 04-01-2020
Проиграла первый матч года хоккейная
БердскРосстандарт: на одной из АЗС Бердска могут продавать фальсифицированное топливо 4
11:48 04-01-2020
Росстандарт: на одной из АЗС Бердска могут продавать фальсифицированное топливо
Семья с двумя маленькими детьми сгорела на даче под Москвой 1
11:33 04-01-2020
Семья с двумя маленькими детьми сгорела на даче под Москвой
БердскСтыдно за безразличие и отписки чиновников мэру Бердска 3
11:25 04-01-2020
Стыдно за безразличие и отписки чиновников мэру Бердска
Напал, избил и похитил золото и деньги у женщины на улице житель Академгородка
11:19 04-01-2020
Напал, избил и похитил золото и деньги у женщины на улице житель Академгородка
БердскВыгорел электрощиток в доме на Карла Маркса в Бердске
11:10 04-01-2020
Выгорел электрощиток в доме на Карла Маркса в Бердске
БердскГороскоп с 6 по 12 января для жителей Бердска
09:23 04-01-2020
Гороскоп с 6 по 12 января для жителей Бердска
Безумно раздражают мужчин: постоянные упреки, напрашивания на комплименты и нытье
01:17 04-01-2020
Безумно раздражают мужчин: постоянные упреки, напрашивания на комплименты и нытье