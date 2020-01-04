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Семья с двумя маленькими детьми сгорела на даче под Москвой

11:33 04.01.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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В ходе тушения пожара обнаружены тела четырех членов семьи: двух девочек — 8-ми месяцев и 3-х лет, а также их родителей. Кроме этого, с места тушения госпитализирована в больницу пожилая женщина.

Семья с двумя маленькими детьми сгорела на даче под Москвой
Сгорела семья в Подмосковье

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего смерть в пожаре четырёх человек, двое из которых дети (ч.3 ст.219 УК РФ), сообщает СК РФ.

По данным следствия, 3 января 2020 года городском округе Подольске в СНТ «Борисовка» в дачном доме произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела четырех членов семьи: двух девочек — 8-ми месяцев и 3-х лет, а также их родителей. Кроме этого, с места тушения госпитализирована в больницу пожилая женщина.

Предварительной причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электросетей или электрооборудования. Предварительной причиной смерти семьи является отравление угарным газом.

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Аноним, 04 января 2020 13:43
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