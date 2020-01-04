Росстандарт: на одной из АЗС Бердска могут продавать фальсифицированное топливо

Росстандарт рекомендует автолюбителям ознакомиться с опубликованным перечнем нарушений на АЗС и рекомендациями

Росстандарт в рамках информационного проекта «Топливо без обмана» публикует перечень фактов реализации фальсифицированного топлива на АЗС, выявленных в 2019 году по итогам государственного надзора и исследования в аккредитованных лабораториях. С перечнем можно ознакомиться во вкладке «Документы».

В 2019 году Росстандарт проводил контрольно-надзорные мероприятия в отношении объектов нефтепродуктообеспечения, включая проверки в Республике Дагестан, Республике Крым и г. Севастополе по отдельным поручениям, повторные проверки, а также мониторинговые мероприятия, проведенные совместно с Роскачеством.

Напомним, что ранее Росстандарт опубликовал Карту качества топлива России с информацией по регионам, в зависимости от риска заправиться некачественным топливом. Обновленная карта будет опубликована на сайте ведомства в январе 2020 года после обработки данных за 2019 год. В будущем карта будет обновляться два раза в год.

Также ранее на сайте Росстандарта были даны рекомендации для владельцев автомобилей с дизельными двигателями по выбору топлива в зимний период (доступны по ссылке: https://www.gost.ru//newsRST/redirect/news/1/6560).

Росстандарт рекомендует автолюбителям ознакомиться с опубликованным перечнем нарушений на АЗС и рекомендациями. При этом учитывать данную информацию следует при планировании как краткосрочных поездок, так и длительных автопутешествий. Избегая заправки некачественным топливом, вы снижаете риск поломки вашего автомобиля, уменьшаете негативное воздействие на окружающую среду и исключаете вероятность испортить себе новогодние праздники.

Росстандарт поздравляет всех автолюбителей с Новым годом и желает комфортной и безопасной дороги!

Справочно. Перечень публикуется в соответствии с пунктом 5.3.5 Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, утвержденного постановлением Правительства от 17 июня 2004 г. № 294, а также в соответствии с частью 12 статьи 7 и пунктом 3 статьи 39 Федерального закона «О техническом регулировании».

Список адресов АЗС, торговавших в 2019 году некачественным топливом

Белгородская область, Валуйки, ул. Григорьева, д.49/1

Владимир, ул. Куйбышева, д. 22

Владимир, ул. Б.Нижегородская д. 73б

Владимирская область, Вязниковский р-н, д. Лихая пожня, ул. Шоссейная, д. 41

Владимир, ул. Мира д. 1а

Владимирская область, Кольчугинский р-н, 151 км от а/д М7

Владимирская область, Киржачский р-н, д. Корытово

Владимирская область, Гороховецкий р-н, 319 км, д. Мисюрево

Владимирская область, Вазняковский р-н, п. Лукново

Владимирская область, Ковров , ул. Космонавтов, д. 3

Владимирская область, Меленковский р-он, с. Бутылицы

Владимирская область, Юрьев-Польский, ул. Луговая, 22

Воронежская область, Нововоронеж, ул. Первомайская, д. 5Б

Воронежская область, Кантемировский р-н, р.п. Кантемировка, ул. Ленина, д. 350

Костромская область, Шарьинский р-н, а/д Урень-Шарья-Котлас

Костромская область, г. Галич, АЗС на окружном шоссе (с. Михайловское)

Костромская область, г. Нея, ул. Ленина, 157

Костромская область, Костромской р-н, а/д Кострома-Судиславль вблизи д. Харино

Липецкая область, Данковский р-н, пос. Воскресенское, ул. Мира

Липецкая область, Тербунский р-н, с. Тербуны, ул. Октябрьская, дом 87

Рязанская область., Ряжский р-н, а/д М-6 «Москва-Астрахань» 295 км (слева)

Рязанская область, Рязанский р-н, 202 км федеральной а/д Москва-Самара (трасса М5)

Рязанская область, Рязанский р-н, 27 км а/д Рязань-Михайлов

г. Рязань, 199 км+150м (слева) а/д М5 «Урал»

г. Рязань, 199 км+150 м (справа) а/д М5 «Урал»

Рязанская область, Скопинский р-н, с. Высокое

Рязанская область, Рыбновский р-н, д. Зеленинские Дворики, М-5, 170 км

Рязанская область, р.п. Кадом, ул. Володарского,111

Смоленская область, Краснинский р-н, а/д М-М

Смоленская область, г. Гагарин, Промышленный проезд, д. 5

Ярославская область, Некрасовский р-н, д. Рыбницы

Ярославль, ул. Менжинского

Ярославль, Промышленное шоссе, д. 59

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Репникова, 1-А

Республика Карелия, Сортавальский район, пос.Куконваара

Санкт-Петербург, Дальневосточный пр-кт, д. 48А

Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д.115а

Астрахань, ул. Соликамская, 78;

Астрахань, ул. Славянская, 1Д

Кабардино-Балкарская Республика, г.Чегем, ул. Кярова, А.С. б/н

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 156; г. Симферополь, пр. Победы, дом 238

Евпатория, ул. Интернациональная, 152;

Бахчисарай, ул. Симферопольская, 46;

Алушта, ул. Симферопольская, 11;

пгт. Молодежное, 9км трассы Симферополь-Харьков;

Керчь, ул. Свердлова, 49В,

Севастополь, Балаклава, ул. Крестовского, 56

Республика Крым, Керчь, шоссе Героев Сталинграда,1;

Евпатория, ул. 2-й Гвардейской Армии, 10;

Феодосия, ул. Чкалова, 138;

Саки, Евпаторийское шоссе,79Б;

пгт. Массандра Южнобережное шоссе, 17В;

пгт. Никита, Южнобережное шоссе, 87;

Симферополь, ул. Бородина, 67;

Симферополь, ул. Кечкеметская, 184Б;

Севастополь, 709 км автодороги Харьков-Симферополь-Севастополь

Кабардино–Балкарская Республика, Баксан, ул. Катханова, б/н

Армавир, Промзона 16, ул. Каспарова

Республика Дагестан, Махачкала, пр. Акушинского, 28я.

Республика Дагестан, Махачкала, ул. Орджоникидзе, 82 А,

Махачкала, ул. Ш.Аэропорта;

Кумторкалинский район, трасса «Махачкала-Астрахань»

Республика Дагестан, Буйнакск, ул. И-Газимагомеда, 2В;

Махачкала, пр. Петра Первого;

Федеральная автодорога «Кавказ», 900м. до Южного поста ГАИ

Махачкала, Ленинский р-н, пр. А. Султана (напротив южной автостанции)

Республика Дагестан, Махачкала, пр. Акушинского, 34А (около северного поста ГАИ)

Республика Дагестан, Каякентский район при въезде в г. Избербаш (справа);

Махачкала, пр. А. Акушинского, 34Б; ул. Ш.Аэропорта.

Республика Ингушетия, с.п. Нестеровская, северо-восточная часть, трасса автодороги » Ростов-Баку2, АЗК 3

Республика Крым, Симферополь, ул. Киевская, 148 б;

Республика Крым, Белогорск, ул. Шевченко, 36

Республика Крым, Ялта, пгт. Никита, Южнобережное шоссе, 2Б;

Республика Крым, Феодосия, Керченское шоссе, 12Д

Республика Крым, Сакский р-н, с. Прибрежное, ул, Каламитская, 16;

Республика Крым, городской округ Симферополь, поселок Битумное;

Республика Крым, Симферополь, ул. Глинки, 61а;

Республика Крым, Бахчисарайский район, село Брянское, ул. Сабадашева,15;

Республика Крым, Сакский район, с. Лесновка, ул, Гагарина,123;

Республика Крым, Симферопольский район, с. Скворцово, ул, Калинина,111;

Республика Крым, Бахчисарайский район с. Долинное, ул. Ленина 27Б;

Республика Крым, Красногвардейский район с. Красногвардейское, ул. Матросова, 76

Республика Крым, Красногвардейский р-н, пгт. Красногвардейское, ул.Титова,19;

Республика Крым, Сакский р-н, с. Митяево, ул. Спортивная, 1а;

Республика Крым, Симферопольский р-н , пгт Гвардейское ул.Гагарина, 97;

Республика Крым, Белогорский р-н, Белогорск г, Мостовая ул,1А;

Республика Крым, Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Красноперекопское шоссе, 41

Ростовская область, АЗС «Юг-Ойл», Зимовниковский район, п. Зимовники, ул. Магистральная, 1 «Д»

Ростовская область, г. Шахты, ул. Хабарова, д. 25

Чеченская Республика, Грозный, Старопромысловский р-н, ул.Заветы Ильича

Ставропольский край, Невинномысск, а/д Кавказ 239 км ФАД «Кавказ» (район гаражного кооператива Химик), МАЗС 12;

Ставропольский край, Невинномысск, Бульвар Мира, 29, МАЗС 5;

Ставропольский край, Ставрополь, Михайловское шоссе, 13, МАЗС 19;

Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Вольная, 69, АЗС 4

Ставропольский край, Предгорный район, с. Новоблагодарное, Черкесское шоссе 52 км АЗС

Республики Крым, Сакский район, с. Веселовка, Евпаторийско – Черноморская трасса, 21 км

Республики Крым, Кировский район, Старый Крым, ул. Ленина, 2 К

Республики Крым, Кировский район, Старый Крым, ул. Чапаева, 52

Республики Крым, Евпатория, ул. Чапаева, 4

Республика Крым, Старый Крым, ул. Чапаева, 2М

Республики Крым, Симферопольский район, с.Акрополис, пер. Тыкчлик, 7

Республики Крым, Симферополь, пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко, 17 А

Республики Крым, Симферополь, ул. Бородина, 8, АЗС 30

Республика Крым, Симферопольский район, ул.Салгирная,26;

Республика Крым, Симферополь, ул.Севастопольская, 33В/1, АЗС ООО «Таврида-Петролиум»

Республика Крым, Евпатория, ул. Чапаева, 18;

Республика Крым, Ялта, Севастопольское шоссе, 26;

Республика Крым, Алушта, с. Виноградное, трасса Севастополь – Феодосия, 104,4 км

Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодарный, пер. Кочубея, б/н АЗС

Республика Крым, Симферопольский район, с. Белоглинка, ул. Салгирная, 26

Удмуртская Республика, Воткинск, ул. Азина, 207А

Удмуртская Республика, Малопургинский район, между с. Малая Пурга и д. Орлово примерно 1,1 км на юго-запад от дома 2 по ул. Нагорная

Пермский край, Краснокамский район, г. Краснокамск, 6 км. автодороги Оверята-Стряпунята

Нижегородская область, г. Бор, пер. Полевой, д. 8,

Нижегородская область, г. Бор, ул. Нахимова, д.1,

Пензенская область, Городищенский район, автодорога М5-Урал, 674-й километр, придорожный комплекс «Милая роща»

Самарская область, г. Тольятти, ул. Обводное шоссе, 12

Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Одесская, д.1 (ул. Мичурина д.31.А)

Самарская обл., г. Новокуйбышевск, Самарское шоссе, д.5

Саратовская область, г. Ртищево, ул. Восход, 19В

Саратовская область, Саратовский район, с. Еремеевка, 326 км.

Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, 837 км а/д Москва-Самара

Тюмень, 13 км. Окружной дороги, 4

Тюмень, ул. Федюнинского, 61;

Тюмень, ул. 11 км Окружной дороги, стр. 1.

ХМАО-Югра, п. Березово, ул. Шмидта, д.1,

Нефтеюганск, Восточная зона, район куста 79а

ХМАО-Югра, Сургут, ул. 30 лет Победы, 66б

Нефтеюганск, массив 01, квартал 01

Курганская область, 250 км автодороги «Иртыш»

Курганская область, пересечение дорог Курган-Екатеринбург, Челябинск-Омск

Курганская область, Куртамышский район, г. Куртамыш, проспект Конституции, 7А

Курган, ул. Ястржембского, 41А, стр. 21

Курганская область, Мишкинский район, 169 км автодороги Р-254 «Иртыш»

Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова, 137

Курганская обл., Катайский район, п. Гравийный

Курганская область, Кетовский район, с. Балки

Курганская область, автодорога Р-254 Иртыш 266 км

Курганская область, Кетовский район, с. Введенское, 250 км трасса «Байкал»

Курганская область, г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 4

Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный, Школьная улица, дом 4 корпус А.

Новоуральск, р-н 2-й промышленной площадки

Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 106

ХМАО, г. Югорск, ул. Мира, 77

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Балтымское шоссе, 1/1

Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Клубная, 61А

Кемерово, 302 км автомобильной дороги М-53 «Байкал» Новосибирск-Иркутск

Иркутск, ул. Новаторов, 50/2

Красноярский край, Богучанский район, п. Ангарский;

Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, ул. Совхозная, д. 19 В

Алтайский край, Бийский район, п. Чуйский, 374 км автодороги Новосибирск-Бийск-Ташанта

Омск, ул. Волгоградская, 63

Новосибирск, ул. Жуковского, 100а

Иркутск, ул. Ширямова, 2/4

Алтайский край, Первомайский район, 185 км трассы Новосибирск-Ташанта

Алтайский край, Первомайский р-н, с. Березовка (211 км а/д Новосибирск-Бийск-госграница с левой стороны в р-не с. Березовка)

Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, ул. Заречная, 1а

Томск, ул. Вилюйская, 41

Новосибирск, ул. Выборная, д.201, стр.1

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Фабричная, 23В

Красноярск, ул. Мечникова, 54, помещение 7, офис 4, фактич. нахождение: г.Абакан, ул.Комарова, 3А,

Томская область, с. Кожевниково, 41-й км автодороги Мельниково-Кожевниково с левой стороны

Иркутская область, Заларинский район, д. Сорты, ул. Трактовая, 1а,

Новосибирск, ул. Выборная, д.201, стр.1

Новосибирск, ул. Жуковского, 100а

Новосибирская область, г. Бердск, ул, Барнаульская, 16А

Томская область, Чаинский район, с. Новоколомино

Томская область, с. Молчаново, ул. Промышленная, 15

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 53Б

Алтайский край, Турочакский р-н, с. Турочак, ул. Телецкая, дом 55

пгт. Усть-Абакан, развилка автодорог Абакан-Усть-Абакан-птицефабрика (ИП Кириенко Л.Ю.)

Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, ул.Зеленая, 1/1

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирпичная, 15Б

Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Деповская, 57

Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, район винзавода, ул. Алтайская

Иркутская область, Усольский район, г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная, 20, ул. Усольская, 4

Кемерово, ул. Коммуны, 18А

Иркутская область, г. Черемхово, пер. Недогарова, д. 33/А

Иркутская область, г. Зима, автомагистраль Красноярск — Иркутск 1626 км., + 140 м. слева

Иркутская область, п. Кимильтей, автомагистраль Новосибирск – Иркутск 1598 км., + 800 м. справа

Чита, ул. Красной Звезды,79, АЗС 2;

Борзя, Ломоносова, АЗС 28

Забайкальский край, г. Чита, ул. Проезжая, 46Б, АЗС «Корс»

Республика Саха (Якутия), Аллаиховский район пос. Чокурдах

Приморский край, Владивосток, улица Бородинская, дом 26 офис 11, Чугуевка

Амурская область, город Благовещенск, улица Чайковского, дом 130;

Хабаровский край, Хабаровск, пер. Дежнева, 18А

Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, дом 198 Б

Южно-Сахалинск, проспект Победы, дом 87, офис 25

Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Лермонтова 78

Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная 172, корп.2

Южно-Сахалинск, Карсаково, ул. Корсаковская 1

Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, город Мирный, 229 км трассы Лепск-Мирный, АЗС 69

Республика Саха (Якутия), улус Вилюйский, поселок Кысыл Сыр, ул. Ленина, 4

Хабаровск, ул. Краснореченская 2а

Сахалинская область, Южно-Сахалинск, ул. Октябрьская, 2

Благовещенск, квартал 227, ул. Театральная 121\1 АЗС 8

Чита, ул. Богомягкова, д.56

Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная дом 172/2