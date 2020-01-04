Тепло придёт в первые выходные года в Бердск

По прогнозам синоптиков, в городе сохранится комфортная температура около -5 градусов.

Резкое потепление идет в Бердск

Теплая погода сохранится в Бедске в первые выходные 2020 года.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», днем в субботу, 4 января, столбик термометра покажет -6 градусов, пройдут небольшой снег.

В ночь на 5 января также ожидается небольшой снег и -6 градусов, днем -3 градуса.

По данным сервиса «Gismeteo», днем в субботу, 4 января, столбик термометра покажет -2 градуса, пройдут небольшой снег.

В ночь на 5 января также ожидается небольшой снег и -5 градусов, днем -3 градуса, переменная облачность.

По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, днем в субботу, 4 января, температура составит -3, -5 градусов с понижением в течение дня до -10,облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, гололедные явления.

В ночь на 5 января похолодает до -14 градусов, днем -4…-9 градусов.