Тепло придёт в первые выходные года в Бердск

Теплая погода сохранится в Бедске в первые выходные 2020 года.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», днем в субботу, 4 января, столбик термометра покажет -6 градусов, пройдут небольшой снег.
В ночь на 5 января также ожидается небольшой снег и -6 градусов, днем -3 градуса.
По данным сервиса «Gismeteo», днем в субботу, 4 января, столбик термометра покажет -2 градуса, пройдут небольшой снег.
В ночь на 5 января также ожидается небольшой снег и -5 градусов, днем -3 градуса, переменная облачность.
По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, днем в субботу, 4 января, температура составит -3, -5 градусов с понижением в течение дня до -10,облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, гололедные явления.
В ночь на 5 января похолодает до -14 градусов, днем -4…-9 градусов.