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Тепло придёт в первые выходные года в Бердск

13:08 04.01.2020 Фото: pixabay.com
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По прогнозам синоптиков, в городе сохранится комфортная температура около -5 градусов.

Тепло придёт в первые выходные года в Бердск
Резкое потепление идет в Бердск

Теплая погода сохранится в Бедске в первые выходные 2020 года.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», днем в субботу, 4 января, столбик термометра покажет -6 градусов, пройдут небольшой снег.

В ночь на 5 января также ожидается небольшой снег и -6 градусов, днем -3 градуса.

По данным сервиса «Gismeteo», днем в субботу, 4 января, столбик термометра покажет -2 градуса, пройдут небольшой снег.

В ночь на 5 января также ожидается небольшой снег и -5 градусов, днем -3 градуса, переменная облачность.

По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, днем в субботу, 4 января, температура составит -3, -5 градусов с понижением в течение дня до -10,облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, гололедные явления.

В ночь на 5 января похолодает до -14 градусов, днем -4…-9 градусов.

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