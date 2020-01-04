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Вытащили автомобиль из кювета 20 человек и два внедорожника в Новосибирской области

14:08 04.01.2020 Фото: АСТ-54
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Инцидент произошел в Кочковском районе, проезжавшие мимо водители не остались равнодушными к чужой беде.

Вытащили автомобиль из кювета 20 человек и два внедорожника в Новосибирской области
Инцидент произошел в Кочковском районе.

Вытащили автомобиль из кювета 20 человек и два внедорожника в Новосибирской области, информация и видео появились в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Инцидент произошел накануне в Кочковском районе на трассе 50К-17Р, неподалёку от села Решеты, водитель седана Nissan Teana не справился с управлением и улетел в кювет.

Проезжавшие мимо водители не остались равнодушными к чужой беде: два внедорожника взяли седан на буксир, а ещё два десятка человек, среди которых был и маленький мальчик, откопали и подтолкнули Ниссан, чем помогли вызволить автомобиль из снежного плена.

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От редакции

Есть добрые люди в мире?

Аноним, 04 января 2020 15:51
НВР:
Точно есть добрые люди и это главное.

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