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Избили полицейских в центре города пьяные жители Новосибирска

15:13 04.01.2020 Фото: pixabay.com
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Сотрудники МВД приехали проверить информацию о драке, но сами получили травмы.

Избили полицейских в центре города пьяные жители Новосибирска
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3 января в 20.45 в полицию поступило сообщение о том, что у дома по улице Ленина происходит драка. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу. На месте происшествия двое граждан, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершили нападение на полицейских и причинили им телесные повреждения. Учитывая агрессивное поведение нападавших, сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия.

Злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции. Задержанными оказались двое жителей Новосибирска в возрасте 22 и 26 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

По данному факту СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). В отношении фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Источник: ГУ МВД по НСО

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