Шесть человек погибли в пожарах за три дня в Новосибирской области

Только за 1 января произошло 2 пожара с групповой гибелью людей

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области состоялось первое заседание комиссии по ЧС и пожарной безопасности в 2020 году под руководством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семки. Основной темой совещания стала оперативная обстановка с пожарами, чрезвычайными ситуациями, происшествиями на водных объектах, а также в системе ЖКХ с начала года.

Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов доложил, что прошедшие праздничные дни прошли без происшествий на водных объектах, наблюдалась стабильная обстановка на объектах ЖКХ, также отметил, как складывалась обстановка с пожарами на территории Новосибирской области в первые дни года. В период с 31 декабря по 2 января на территории области зарегистрировано 66 пожаров, на которых погибли 6 человек, 3 человека получили травмы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров увеличилось на 3 случая, количество погибших уменьшилось на 2 человека, количество травмированных уменьшилось на 1 человека.

«Большую проблему во время новогодних праздников представляют бытовые пожары. Только за 1 января произошло 2 пожара с групповой гибелью людей. Все пожары с гибелью людей произошли в жилом секторе, 3 человека погибли по причине неосторожности при курении, в двух случаях причиной послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Кроме этого, пожары возникали от запуска фейерверков. Один случай произошел на строящейся подземной парковке в Кировском районе Новосибирска, другой в жилом доме Бердска, где огнем повреждены две лоджии, также была угроза пожара на лоджиях в результате запуска фейерверка в Октябрьском районе», — рассказал генерал Орлов.



В целях оперативного реагирования на складывающуюся обстановку с пожарами и снижения риска возникновения бытовых пожаров в период новогодних праздников, начиная с 25 декабря все силы подразделений Главного управления МЧС России по Новосибирской области переведены в режим функционирования «повышенной готовности». В период проведения новогодних и рождественских праздников активизировано проведение профилактической работы с населением. Ежедневно задействованы более 1200 человек – это сотрудники органов надзорной деятельности, подразделений ФПС и ГПС субъекта, добровольцы, должностные лица органов местного самоуправления и социальной защиты, старосты населенных пунктов. На особом контроле Главного управления более 900 объектов празднования с массовым пребыванием людей, среди которых объекты религиозного назначения, площадки для запуска фейерверков и места торговли пиротехнической продукцией.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка рекомендовал органам местного самоуправления продолжить проведение профилактических мероприятий в жилом секторе, уделяя особое внимание местам проживания многодетных семей, инвалидов, одиноких пенсионеров, а также граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

«Впереди еще шесть праздничных дней, все службы жизнеобеспечения региона работают в режиме повышенной готовности. Особое внимание прошу уделить оперативному реагированию на происшествия всех экстренных служб», — отметил председатель комиссии по ЧС и пожарной безопасности региона Сергей Семка.

Источник: ГУ МЧС по НСО