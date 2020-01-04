Заправка в Бердске попала в федеральный список Росстандарта как неблагополучная
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Заправка в Бердске попала в федеральный список Росстандарта как неблагополучная

2:14:561/4/2020
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В 92-м бензине, реализуемом на АЗС «НК-НЕФТЬ», которая расположена на бердском участке трассы Р-256 по адресу улица Барнаульская, 16-а, эксперты обнаружили метанол и повышенное давление насыщенных паров.

В соответствующий список неблагополучных только в нашем Сибирском федеральном округе попали 30 АЗС. Есть среди них и одна заправочная станция, расположенная на территории Бердска. Это АЗС «НК-Нефть» на Барнаульской, 16-а. Реализацией моторного топлива на ней занимаются специалисты ООО «Спектр».

Росстандарт извещает, что в реализуемом на данной АЗС 92-м бензине в ходе контрольно-надзорных проверок, проведённых в 2019 году совместно с Роскачеством, были выявлены следующие несоответствия.

«Объёмная доля метанола составила 3,4% (при норме – отсутствие), а давление насыщенных паров в летний период составило 96 кПа (при норме – 35-80 кПа)».

О принятых мерах к руководству АЗС, торгующих фальсификатом, в пресс-релизе Росстандарта не говорится. Зато сообщается, что карта качества топлива с информацией по регионам, имеющаяся на сайте ведомства, будет обновляться в перспективе как минимум два раза в год.

— Росстандарт рекомендует автолюбителям ознакомиться с опубликованным перечнем нарушений на АЗС и рекомендациями. При этом учитывать данную информацию следует при планировании как краткосрочных поездок, так и длительных автопутешествий. Избегая заправки с некачественным топливом, вы снижаете риск поломки вашего автомобиля, уменьшаете негативное воздействие на окружающую среду и исключаете вероятность испортить себе новогодние праздники.

Росстандарт поздравляет всех автолюбителей с Новым годом и желает комфортной и безопасной дороги!

Источник: svidetel24.info

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