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Когда лучше тратить и сберегать деньги: финансовый календарь на январь 2020

14:40 04.01.2020 Фото: pxhere.com
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Прислушиваясь к советам лунного денежного календаря на январь 2020 года, вы обезопасите себя от невыгодных сделок, ненужных покупок, мошенничества и обмана.

Когда лучше тратить и сберегать деньги: финансовый календарь на январь 2020

Советы астролога на каждый день помогут найти наиболее удачное время для оформления кредита, обмена валюты

Астрология — наука, в которую можно верить, а можно не верить. Но факт остается фактом, небесные светила подсказывают нам, как нужно поступать в той или иной ситуации. Предлагаем познакомиться с датами в лунном календаре, когда стоит, а когда — нет давать деньги в долг, когда можно пересчитывать свои накопления, делать серьезные покупки и откладывать сбережения на «черный день».

Успешные люди часто пользуются услугами астрологов, но это недешевое удовольствие. Поэтому предлагаем познакомиться с денежным календарем на январь 2020 и определить для себя, когда и какие денежные операции можно и нужно делать, а когда — спрятать кошелек поглубже.

Прислушиваясь к советам лунного денежного календаря на январь 2020 года, вы обезопасите себя от невыгодных сделок, ненужных покупок, мошенничества и обмана. Советы астролога на каждый день помогут найти наиболее удачное время для оформления кредита, обмена валюты, крупных покупок.

  • Можно давать в долг в январе 2020: 3, 13 января.
  • Можно возвращать долги в январе 2020: 7, 22, 29 января.
  • Нельзя давать долг в январе 2020: 25, 30 января.
  • Когда пересчитывать деньги в январе 2020: 14 января.
  • Можно брать кредиты и деньги в долг в январе 2020: 1 января.
  • Нельзя отдавать долги в январе 2020: 19 января.
  • Купите кошелек в январе 2020: 17 января.
  • Нельзя брать в долг в январе 2020: 25 января.
  • Покупайте подарки в январе 2020: 23 января.

Давайте разберемся детальнее в лунном денежном календаре на январь 2020.

1 января 2020 года (начало 8-го лунного дня в 12:11, растущая Луна в Рыбах)

Самое время вернуть долги.

2 января 2020 года (начало 9-го лунного дня в 12:24, растущая Луна в Овне)

Если собираетесь брать кредит, то лучше это делать утром.

3 января 2020 года (начало 8-го лунного дня в 14:15. Растущая Луна в Козероге)

Отличный день для «закладывания» нового бизнеса. Не бойтесь инвестировать.

4 января 2020 года (начало 10-го лунного дня в 12:36, растущая Луна в Овне) 

В этот день старайтесь мыслить позитивно, мысли о богатстве летят прямо в Космос.

5 января 2020 года (начало 11-го лунного дня в 12:49, растущая Луна в Тельце)

Сегодня не стоит брать в долг, можете спугнуть денежную удачу.

6 января 2020 года (начало 13-го лунного дня в 13:20, растущая Луна в Тельце)

Прислушивайтесь к своей интуиции. Сон подскажет, как действовать в спорной ситуации.

7 января 2020 года (начало 14-го лунного дня в 13:42, растущая Луна в Близнецах)

Наведите порядок в счетах и записях.

8 января 2020 года (начало 15-го лунного дня в 14:11, растущая Луна в Близнецах)

В этот день полезно заниматься поисками новой работы.

9 января 2020 года (начало 16-го лунного дня в 14:51, растущая Луна в Раке)

Неудачный день для дорогостоящих покупок. Не принимайте без надобности решений, о которых можете жалеть.

10 января 2020 года (начало 17-го лунного дня в 15:47, Луна в Раке. Полнолуние в 22:21

Не давайте обещаний, которые не сможете выполнить, иначе фортуна от вас убежит.

11 января 2020 года (начало 18-го лунного дня в 16:58, убывающая Луна во Льве

Избегайте крупных и необдуманных трат. Не разбрасывайтесь деньгами.

12 января 2020 года (начало 19-го лунного дня в 18:21, убывающая Луна во Льве)

Высока вероятность конфликтов. Неудачный день, чтобы просить о повышении.

13 января 2020 года (начало 20-го лунного дня в 19:49, убывающая Луна в Деве) 

В этот день очень мудрым решением станет возвращение долгов. Сегодня можно отдаться полностью своим увлечениям и творчеству, если будете усердно работать, то превратите хобби в источник дохода.

14 января 2020 года (начало 21-го лунного дня в 21:18, убывающая Луна в Деве)

Не тратьте деньги на то, в чем не нуждаетесь. Будете жалеть о покупке.

15 января 2020 года (начало 22-го лунного дня в 22:46, убывающая Луна в Весах)

Сегодня нельзя ни о чем жалеть, особенно о потраченных средствах. Избегайте психологии бедности)

16 января 2020 года (22-й лунный день, убывающая Луна в Весах) 

Удачный день для серьезных переговоров с начальством.

17 января 2020 года (начало 23-го лунного дня в 0:12, убывающая Луна в Скорпионе)

Хорошее время для погашения долгов.

18 января 2020 года (начало 24-го лунного дня в 1:37, убывающая Луна в Скорпионе)

Будьте осторожны, конкуренты слишком близко.

19 января 2020 года (начало 25-го лунного дня в 3:01, убывающая Луна в Скорпионе)

Сегодня стоит быть смелее и уверенно требовать большего.

20 января 2020 года (начало 26-го лунного дня в 4:24, убывающая Луна в Стрельце) 

Сегодня не стоит давать в долг. Лучше избегать серьезных денежных операций.

21 января 2020 года (начало 27-го лунного дня в 5:43, убывающая Луна в Стрельце)

Не носите с собой большие суммы и никому не передавайте пароли своих банковских карт, потому что можете нарваться на преступные группировки и воров.

22 января 2020 года (начало 28-го лунного дня в 6:55, убывающая Луна в Козероге)

Сегодня постарайтесь обойтись без крупных трат.

23 января 2020 года (начало 29-го лунного дня в 7:55, убывающая Луна в Козероге)

Благотворительность пойдет на пользу вашей карме. Чем больше отдадите, тем больше получите.

24 января 2020 года (начало 30-го лунного дня в 8:41, убывающая Луна в Водолее)

Добивайтесь своего, но не ценою чужого благополучия.

25 января 2020 года (начало 1-го лунного дня в 0:41, начало 2-го лунного дня в 9:16, Луна в Водолее. Новолуние в 0:41)

Сегодня стоит избегать общения с энергетическими вампирами, они могут настраивать вас на негатив. Мысли крайне материальны.

26 января 2020 года (начало 3-го лунного дня в 9:42, растущая Луна в Водолее) 

Очень хороший день для поисков новой работы. Не понижайте свою планку.

27 января 2020 года (начало 4-го лунного дня в 10:02, растущая Луна в Рыбах)

Не сомневайтесь в своих силах. Заканчивайте начатые дела, а потом беритесь за новые, если хотите достичь успеха.

28 января 2020 года (начало 5-го лунного дня в 10:17, растущая Луна в Рыбах) 

Избегайте рискованных сделок и азартных игр. Откажитесь от грязных денег.

29 января 2020 года (начало 6-го лунного дня в 10:31, растущая Луна в Овне)

Сегодня не давайте и не просите в долг.

30 января 2020 года (начало 7-го лунного дня в 10:43, растущая Луна в Овне) 

Помогите тому, кто нуждается больше вас. Помните, добро возвращается.

31 января 2020 года (начало 8-го лунного дня в 10:56, растущая Луна в Овне)

Загадайте желание и обратите его к Вселенной! Ему суждено сбыться.

Источник: Хочу

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