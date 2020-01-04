Когда лучше тратить и сберегать деньги: финансовый календарь на январь 2020

Астрология — наука, в которую можно верить, а можно не верить. Но факт остается фактом, небесные светила подсказывают нам, как нужно поступать в той или иной ситуации. Предлагаем познакомиться с датами в лунном календаре, когда стоит, а когда — нет давать деньги в долг, когда можно пересчитывать свои накопления, делать серьезные покупки и откладывать сбережения на «черный день».

Советы астролога на каждый день помогут найти наиболее удачное время для оформления кредита, обмена валюты

Успешные люди часто пользуются услугами астрологов, но это недешевое удовольствие. Поэтому предлагаем познакомиться с денежным календарем на январь 2020 и определить для себя, когда и какие денежные операции можно и нужно делать, а когда — спрятать кошелек поглубже.

Прислушиваясь к советам лунного денежного календаря на январь 2020 года, вы обезопасите себя от невыгодных сделок, ненужных покупок, мошенничества и обмана. Советы астролога на каждый день помогут найти наиболее удачное время для оформления кредита, обмена валюты, крупных покупок.

Давайте разберемся детальнее в лунном денежном календаре на январь 2020.

1 января 2020 года (начало 8-го лунного дня в 12:11, растущая Луна в Рыбах)

Самое время вернуть долги.

2 января 2020 года (начало 9-го лунного дня в 12:24, растущая Луна в Овне)

Если собираетесь брать кредит, то лучше это делать утром.

3 января 2020 года (начало 8-го лунного дня в 14:15. Растущая Луна в Козероге)

Отличный день для «закладывания» нового бизнеса. Не бойтесь инвестировать.

4 января 2020 года (начало 10-го лунного дня в 12:36, растущая Луна в Овне)

В этот день старайтесь мыслить позитивно, мысли о богатстве летят прямо в Космос.

5 января 2020 года (начало 11-го лунного дня в 12:49, растущая Луна в Тельце)

Сегодня не стоит брать в долг, можете спугнуть денежную удачу.

6 января 2020 года (начало 13-го лунного дня в 13:20, растущая Луна в Тельце)

Прислушивайтесь к своей интуиции. Сон подскажет, как действовать в спорной ситуации.

7 января 2020 года (начало 14-го лунного дня в 13:42, растущая Луна в Близнецах)

Наведите порядок в счетах и записях.

8 января 2020 года (начало 15-го лунного дня в 14:11, растущая Луна в Близнецах)

В этот день полезно заниматься поисками новой работы.

9 января 2020 года (начало 16-го лунного дня в 14:51, растущая Луна в Раке)

Неудачный день для дорогостоящих покупок. Не принимайте без надобности решений, о которых можете жалеть.

10 января 2020 года (начало 17-го лунного дня в 15:47, Луна в Раке. Полнолуние в 22:21)

Не давайте обещаний, которые не сможете выполнить, иначе фортуна от вас убежит.

11 января 2020 года (начало 18-го лунного дня в 16:58, убывающая Луна во Льве)

Избегайте крупных и необдуманных трат. Не разбрасывайтесь деньгами.

12 января 2020 года (начало 19-го лунного дня в 18:21, убывающая Луна во Льве)

Высока вероятность конфликтов. Неудачный день, чтобы просить о повышении.

13 января 2020 года (начало 20-го лунного дня в 19:49, убывающая Луна в Деве)

В этот день очень мудрым решением станет возвращение долгов. Сегодня можно отдаться полностью своим увлечениям и творчеству, если будете усердно работать, то превратите хобби в источник дохода.

14 января 2020 года (начало 21-го лунного дня в 21:18, убывающая Луна в Деве)

Не тратьте деньги на то, в чем не нуждаетесь. Будете жалеть о покупке.

15 января 2020 года (начало 22-го лунного дня в 22:46, убывающая Луна в Весах)

Сегодня нельзя ни о чем жалеть, особенно о потраченных средствах. Избегайте психологии бедности)

16 января 2020 года (22-й лунный день, убывающая Луна в Весах)

Удачный день для серьезных переговоров с начальством.

17 января 2020 года (начало 23-го лунного дня в 0:12, убывающая Луна в Скорпионе)

Хорошее время для погашения долгов.

18 января 2020 года (начало 24-го лунного дня в 1:37, убывающая Луна в Скорпионе)

Будьте осторожны, конкуренты слишком близко.

19 января 2020 года (начало 25-го лунного дня в 3:01, убывающая Луна в Скорпионе)

Сегодня стоит быть смелее и уверенно требовать большего.

20 января 2020 года (начало 26-го лунного дня в 4:24, убывающая Луна в Стрельце)

Сегодня не стоит давать в долг. Лучше избегать серьезных денежных операций.

21 января 2020 года (начало 27-го лунного дня в 5:43, убывающая Луна в Стрельце)

Не носите с собой большие суммы и никому не передавайте пароли своих банковских карт, потому что можете нарваться на преступные группировки и воров.

22 января 2020 года (начало 28-го лунного дня в 6:55, убывающая Луна в Козероге)

Сегодня постарайтесь обойтись без крупных трат.

23 января 2020 года (начало 29-го лунного дня в 7:55, убывающая Луна в Козероге)

Благотворительность пойдет на пользу вашей карме. Чем больше отдадите, тем больше получите.

24 января 2020 года (начало 30-го лунного дня в 8:41, убывающая Луна в Водолее)

Добивайтесь своего, но не ценою чужого благополучия.

25 января 2020 года (начало 1-го лунного дня в 0:41, начало 2-го лунного дня в 9:16, Луна в Водолее. Новолуние в 0:41)

Сегодня стоит избегать общения с энергетическими вампирами, они могут настраивать вас на негатив. Мысли крайне материальны.

26 января 2020 года (начало 3-го лунного дня в 9:42, растущая Луна в Водолее)

Очень хороший день для поисков новой работы. Не понижайте свою планку.

27 января 2020 года (начало 4-го лунного дня в 10:02, растущая Луна в Рыбах)

Не сомневайтесь в своих силах. Заканчивайте начатые дела, а потом беритесь за новые, если хотите достичь успеха.

28 января 2020 года (начало 5-го лунного дня в 10:17, растущая Луна в Рыбах)

Избегайте рискованных сделок и азартных игр. Откажитесь от грязных денег.

29 января 2020 года (начало 6-го лунного дня в 10:31, растущая Луна в Овне)

Сегодня не давайте и не просите в долг.

30 января 2020 года (начало 7-го лунного дня в 10:43, растущая Луна в Овне)

Помогите тому, кто нуждается больше вас. Помните, добро возвращается.

31 января 2020 года (начало 8-го лунного дня в 10:56, растущая Луна в Овне)

Загадайте желание и обратите его к Вселенной! Ему суждено сбыться.