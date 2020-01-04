Когда лучше тратить и сберегать деньги: финансовый календарь на январь 2020

Астрология — наука, в которую можно верить, а можно не верить. Но факт остается фактом, небесные светила подсказывают нам, как нужно поступать в той или иной ситуации. Предлагаем познакомиться с датами в лунном календаре, когда стоит, а когда — нет давать деньги в долг, когда можно пересчитывать свои накопления, делать серьезные покупки и откладывать сбережения на «черный день».
Успешные люди часто пользуются услугами астрологов, но это недешевое удовольствие. Поэтому предлагаем познакомиться с денежным календарем на январь 2020 и определить для себя, когда и какие денежные операции можно и нужно делать, а когда — спрятать кошелек поглубже.
Прислушиваясь к советам лунного денежного календаря на январь 2020 года, вы обезопасите себя от невыгодных сделок, ненужных покупок, мошенничества и обмана. Советы астролога на каждый день помогут найти наиболее удачное время для оформления кредита, обмена валюты, крупных покупок.
- Можно давать в долг в январе 2020: 3, 13 января.
- Можно возвращать долги в январе 2020: 7, 22, 29 января.
- Нельзя давать долг в январе 2020: 25, 30 января.
- Когда пересчитывать деньги в январе 2020: 14 января.
- Можно брать кредиты и деньги в долг в январе 2020: 1 января.
- Нельзя отдавать долги в январе 2020: 19 января.
- Купите кошелек в январе 2020: 17 января.
- Нельзя брать в долг в январе 2020: 25 января.
- Покупайте подарки в январе 2020: 23 января.
Давайте разберемся детальнее в лунном денежном календаре на январь 2020.
1 января 2020 года (начало 8-го лунного дня в 12:11, растущая Луна в Рыбах)
Самое время вернуть долги.
2 января 2020 года (начало 9-го лунного дня в 12:24, растущая Луна в Овне)
Если собираетесь брать кредит, то лучше это делать утром.
3 января 2020 года (начало 8-го лунного дня в 14:15. Растущая Луна в Козероге)
Отличный день для «закладывания» нового бизнеса. Не бойтесь инвестировать.
4 января 2020 года (начало 10-го лунного дня в 12:36, растущая Луна в Овне)
В этот день старайтесь мыслить позитивно, мысли о богатстве летят прямо в Космос.
5 января 2020 года (начало 11-го лунного дня в 12:49, растущая Луна в Тельце)
Сегодня не стоит брать в долг, можете спугнуть денежную удачу.
6 января 2020 года (начало 13-го лунного дня в 13:20, растущая Луна в Тельце)
Прислушивайтесь к своей интуиции. Сон подскажет, как действовать в спорной ситуации.
7 января 2020 года (начало 14-го лунного дня в 13:42, растущая Луна в Близнецах)
Наведите порядок в счетах и записях.
8 января 2020 года (начало 15-го лунного дня в 14:11, растущая Луна в Близнецах)
В этот день полезно заниматься поисками новой работы.
9 января 2020 года (начало 16-го лунного дня в 14:51, растущая Луна в Раке)
Неудачный день для дорогостоящих покупок. Не принимайте без надобности решений, о которых можете жалеть.
10 января 2020 года (начало 17-го лунного дня в 15:47, Луна в Раке. Полнолуние в 22:21)
Не давайте обещаний, которые не сможете выполнить, иначе фортуна от вас убежит.
11 января 2020 года (начало 18-го лунного дня в 16:58, убывающая Луна во Льве)
Избегайте крупных и необдуманных трат. Не разбрасывайтесь деньгами.
12 января 2020 года (начало 19-го лунного дня в 18:21, убывающая Луна во Льве)
Высока вероятность конфликтов. Неудачный день, чтобы просить о повышении.
13 января 2020 года (начало 20-го лунного дня в 19:49, убывающая Луна в Деве)
В этот день очень мудрым решением станет возвращение долгов. Сегодня можно отдаться полностью своим увлечениям и творчеству, если будете усердно работать, то превратите хобби в источник дохода.
14 января 2020 года (начало 21-го лунного дня в 21:18, убывающая Луна в Деве)
Не тратьте деньги на то, в чем не нуждаетесь. Будете жалеть о покупке.
15 января 2020 года (начало 22-го лунного дня в 22:46, убывающая Луна в Весах)
Сегодня нельзя ни о чем жалеть, особенно о потраченных средствах. Избегайте психологии бедности)
16 января 2020 года (22-й лунный день, убывающая Луна в Весах)
Удачный день для серьезных переговоров с начальством.
17 января 2020 года (начало 23-го лунного дня в 0:12, убывающая Луна в Скорпионе)
Хорошее время для погашения долгов.
18 января 2020 года (начало 24-го лунного дня в 1:37, убывающая Луна в Скорпионе)
Будьте осторожны, конкуренты слишком близко.
19 января 2020 года (начало 25-го лунного дня в 3:01, убывающая Луна в Скорпионе)
Сегодня стоит быть смелее и уверенно требовать большего.
20 января 2020 года (начало 26-го лунного дня в 4:24, убывающая Луна в Стрельце)
Сегодня не стоит давать в долг. Лучше избегать серьезных денежных операций.
21 января 2020 года (начало 27-го лунного дня в 5:43, убывающая Луна в Стрельце)
Не носите с собой большие суммы и никому не передавайте пароли своих банковских карт, потому что можете нарваться на преступные группировки и воров.
22 января 2020 года (начало 28-го лунного дня в 6:55, убывающая Луна в Козероге)
Сегодня постарайтесь обойтись без крупных трат.
23 января 2020 года (начало 29-го лунного дня в 7:55, убывающая Луна в Козероге)
Благотворительность пойдет на пользу вашей карме. Чем больше отдадите, тем больше получите.
24 января 2020 года (начало 30-го лунного дня в 8:41, убывающая Луна в Водолее)
Добивайтесь своего, но не ценою чужого благополучия.
25 января 2020 года (начало 1-го лунного дня в 0:41, начало 2-го лунного дня в 9:16, Луна в Водолее. Новолуние в 0:41)
Сегодня стоит избегать общения с энергетическими вампирами, они могут настраивать вас на негатив. Мысли крайне материальны.
26 января 2020 года (начало 3-го лунного дня в 9:42, растущая Луна в Водолее)
Очень хороший день для поисков новой работы. Не понижайте свою планку.
27 января 2020 года (начало 4-го лунного дня в 10:02, растущая Луна в Рыбах)
Не сомневайтесь в своих силах. Заканчивайте начатые дела, а потом беритесь за новые, если хотите достичь успеха.
28 января 2020 года (начало 5-го лунного дня в 10:17, растущая Луна в Рыбах)
Избегайте рискованных сделок и азартных игр. Откажитесь от грязных денег.
29 января 2020 года (начало 6-го лунного дня в 10:31, растущая Луна в Овне)
Сегодня не давайте и не просите в долг.
30 января 2020 года (начало 7-го лунного дня в 10:43, растущая Луна в Овне)
Помогите тому, кто нуждается больше вас. Помните, добро возвращается.
31 января 2020 года (начало 8-го лунного дня в 10:56, растущая Луна в Овне)
Загадайте желание и обратите его к Вселенной! Ему суждено сбыться.
Источник: Хочу