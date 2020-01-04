Нужно ли давать второй шанс человеку после расставания?

Счастливые отношения с бывшими возлюбленными возможны. Две трети участников исследования воссоединились со своей первой любовью, с которой познакомились в возрасте 17 лет или моложе (78% из них не распались). В общей же сложности 72% пар, возобновивших отношения, удалось построить новый союз.

Счастливые отношения с бывшими возлюбленными оказались возможны, по результатам исследования Чувства — это здорово. Особенно, если появляется возможность строить отношения с человеком, к которому ты неравнодушна. Но что делать, если отношения уже закончились, а ты до сих пор мечтаешь о его звонках? Мы взяли на себя сложную миссию: убедить тебя, что пора завязывать.

А что если в этот раз все будет по-другому?

Не будет. И фраза «люди не меняются» сильнейший аргумент. Известные истории любви, вроде «Гэтсби» или «Дневника памяти» не должны быть толчком для нового витка ваших отношений. Вы уже разошлись.

Попробуй трезво оценить ситуацию и вспомни причину вашего расставания. А теперь представь, что это будет повторяться опять и опять.

У меня есть много знакомых пар, которые по старой доброй традиции ссорятся циклично. Даже сезонно. Каждый раз причина остается той же. Услышав от них оправдание вроде «мы не можем друг без друга» , я делаю глубокий вдох и жду еще пару месяцев, до следующего раза. Надеясь, что в этот, действительно последний.

Как результат затягивания этих недоотношений — они снова выматывают нервы себе, партнеру и людям вокруг. Получается, что такое поведение — это проявление садомазохистских наклонностей. Почему бы просто не начать двигаться дальше?

Признайся — ты боишься строить отношения с новым партнером

Ни для кого не секрет — притираться к кому-то новому очень тяжело. А вот бывших мы знаем как свои пять пальцев. Зачем же тогда делать над собой усилие?

Все просто. У тебя есть туфли. Они красивые, удобные, не натирают, но в них сломан супинатор. Ты приходишь к мудрому решению починить их, а через время проблема возвращается. Можно, конечно, годами носить расшатанный каблук, но есть ли в этом смысл? Может проще в таком случае выбрать другие туфли?

Понятно, что люди и вещи — совсем не одно и то же.

В любом случае, пример достаточно рационален.

Ни шагу назад!

Часто случается так, что бывшие объявляются тогда, когда в твоей жизни все максимально стабильно. Ты получаешь повышение на работе, заканчиваешь кулинарные курсы, учишь испанский и регистрируешься в Tinder.

Как вдруг, на iMessage приходит внезапное «привет».

Может быть миллион вариаций его появления, от заезженного «с первым снегом» до банальной, случайной встречи в твоем дворе (мы то знаем, что он живет на другом конце города).

Тут то и начинается: накрывает волной былых чувств, воспоминаний и рассуждений на тему «что было бы, встречайся мы до сих пор?».

Ничего бы не было.

Люди очень восприимчивы к чужим победам.

Нет, он не завидует. Просто теперь ты стала интереснее/успешнее/необычнее. Ему любопытно, от чего же вдруг такие перемены?Счастливая (читать «успешная») женщина — притягивает мужчин. А если ты отлично чувствуешь себя без старого партнера, почему бы не предположить, что возвращаться к нему идея не самая лучшая?

Сама себе советчик

На самом деле, возвращаться или нет — дело твое. Есть и хорошие новости. Если ты не сталкивалась с систематическими изменами, не была жертвой физического насилия и не терялась в догадках, где же месяцами пропадает человек, возможно, есть шанс все исправить. Иногда, причиной разрыва может стать неготовность пары перейти к следующему этапу (свадьбе, например).

Профессор Калифорнийского университета Нэнси Калиш провела исследование среди пар, решивших спустя время восстановить отношения. В ее проекте приняли участие 1001 человек из 50 штатов США, а также жители других стран. Исследование доказало, что счастливые отношения с бывшими возлюбленными оказались возможны. Две трети участников воссоединились со своей первой любовью, с которой познакомились в возрасте 17 лет или моложе (78% из них не распались). В общей же сложности 72% пар, возобновивших отношения, удалось построить новый союз.

Источник: Хочу