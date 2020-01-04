Кражами и семейными драками отметили жители Бердска первый день нового года
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Кражами и семейными драками отметили жители Бердска первый день нового года

2:50:031/4/2020
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В первые сутки наступившего года в дежурной части было зафиксировано около 80 сообщений.

Не оставались без работы и медики, которые были вынуждены доставлять «клиентов» до наркологического отделения. Некоторые пациенты были настолько буйные, что медики опасались ездить самостоятельно и просили помощи у сотрудников полиции Бердска. Не обошлось в первый день наступившего года и без краж: некоторые бердчане оказались настолько гостеприимны, что приглашали к себе малознакомых людей, а потом не досчитывались личного имущества.

И всё же основная масса бердчан отметила самый семейный и душевный праздник в тёплой уютной атмосфере без конфликтов и ссор. Новогодние каникулы ещё впереди и их можно провести с пользой для души и здоровья.

Источник: svidetel24.info

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