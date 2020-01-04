Возле клиники «Вертас» бегает белая лохматая собака в ошейнике

Хозяин, отзовись.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Татьяна:

Возле клиники \»Веритас\» ( ул. О. Кошевого, д. 6) бегает белая лохматая собака в ошейнике. Хозяин, отзовись.

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