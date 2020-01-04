В рубрику «Сообщи свои новости» написала Татьяна:
Возле клиники \»Веритас\» ( ул. О. Кошевого, д. 6) бегает белая лохматая собака в ошейнике. Хозяин, отзовись.
Возле клиники «Вертас» бегает белая лохматая собака в ошейнике
15:45 04.01.2020
Хозяин, отзовись.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Татьяна:
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