3,7 миллиона украли через открытое окно в новогоднюю ночь в Бердске

Полиция ищет вероятных грабителей

Крупная кража произошла в одном из офисов микрорайона Бердска.

— В полицию города Бердска 1 января поступило заявление от владельца одного из офисов, расположенных на Микрорайоне. Мужчина сообщил, что из принадлежащего ему помещения была похищена крупная сумма денег. В настоящее время ведется поиск злоумышленников, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ (кража в особо крупно размере) , — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным портала «Свидетель. Бердск«, все произошло в новогоднюю ночь, вор забрался в помещение через окно и похитил 3,7 миллиона рублей. Открытое окно заметил сторож, который и вызвал сотрудников полиции.

Ведется расследование.