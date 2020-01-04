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3,7 миллиона украли через открытое окно в новогоднюю ночь в Бердске

16:25 04.01.2020, Найдут грабителей? Фото: pixabay.com
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Полиция ищет причастных к крупной краже.

3,7 миллиона украли через открытое окно в новогоднюю ночь в Бердске
Полиция ищет вероятных грабителей

Крупная кража произошла в одном из офисов микрорайона Бердска.

— В полицию города Бердска 1 января поступило заявление от владельца одного из офисов, расположенных на Микрорайоне. Мужчина сообщил, что из принадлежащего ему помещения была похищена крупная сумма денег. В настоящее время ведется поиск злоумышленников, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ (кража в особо крупно размере) , — рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным портала «Свидетель. Бердск«, все произошло в новогоднюю ночь, вор забрался в помещение через окно и похитил 3,7 миллиона рублей. Открытое окно заметил сторож, который и вызвал сотрудников полиции.

Ведется расследование.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 04 января 2020 17:45
всё по плану............ форточка деньги ночь сторож
аноним, 04 января 2020 18:02
Операция "Ы"....

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