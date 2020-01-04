Аномальное тепло накрыло Россию. В Сибири отклонение на +16 градусов

В дневные часы столбики термометров дотягиваются до нулевой отметки, что совсем не свойственно для начала января.

Наибольшая положительная аномалия среднесуточной температуры воздуха в данный момент отмечается на севере Поволжья и на юго-востоке Сибири, здесь отклонение от нормы достигает +16°

Практически вся территория России находится под влиянием обширного атлантического циклона. В силу его циркуляции теплая воздушная масса, поступающая с западными ветрами вглубь континента, способствует поддержанию аномально высокого температурного фона.

Наибольшая положительная аномалия среднесуточной температуры воздуха в данный момент отмечается на севере Поволжья и на юго-востоке Сибири, здесь отклонение от нормы достигает +16°. В дневные часы столбики термометров дотягиваются до нулевой отметки, что совсем не свойственно для начала января.

С начала года в некоторых городах обновились рекорды максимальной температуры. Так, например, 2 января перекрыт абсолютный максимум температуры в Пскове (+5,8°, предыдущий +5,5° в 2018 г.) и в Нижнем Новгороде (+4,7°, предыдущий +3,8° в 2007 г.).



Такая синоптическая ситуация сохранится над территорией нашей страны как минимум до конца первой декады текущего месяца. Температурный фон в большинстве регионов будет значительно превышать климатическую норму, лишь на востоке Чукотского автономного округа и на севере Камчатского края будет около нормы и ниже ее.

Наибольшая аномалия среднесуточной температуры ожидается в Сибири и на западе Якутии. Отклонение от нормы +16° и более. В ближайшие дни в Туре (Красноярский край) ночью -20…-25°, днем около -15°; на юге Западной Сибири в ночные часы -10…-15°, днем немного ниже нуля; в Поволжье и в Центральном федеральном округе до понедельника -5…+2°.

На Европейской территории России 6 января, после прохождения холодного атмосферного фронта, станет прохладнее, но в целом сохранится положительная аномалия температуры воздуха.

В столичном регионе в понедельник ночью ожидается -5…-3°, днем -3…-1°; в Рождественскую ночью те же -5…-3°, днем -2…0°; в среду, 8 января вновь станет теплее: ночью -3…-1°, днем 0…+2°.

Источник: meteoinfo.ru