В США рухнул сайт призывной службы (Selective Service System), причиной стали спекуляции в интернете о возможности третьей мировой войны, распространяющиеся в интернете.
«Из-за распространяющейся дезинформации, наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика», — говорится в сообщении ведомства в твиттере.
Несмотря на то, что армия США с 1973 года комплектуется полностью на контрактной основе, в случае мобилизации некоторые категории групп граждан подлежат призыву. Списки призываемых можно проверить на сайте службы.
#WWIII: Из-за опасения третьей мировой войны в США рухнул сайт призывной службы
Несмотря на то, что армия США с 1973 года комплектуется полностью на контрактной основе, в случае мобилизации некоторые категории групп граждан подлежат призыву. Списки призываемых можно проверить на сайте службы.
В США рухнул сайт призывной службы (Selective Service System), причиной стали спекуляции в интернете о возможности третьей мировой войны, распространяющиеся в интернете.
От редакции
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