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С посланием о борьбе с нищетой и повышением доходов граждан обратится Путин к Федеральному собранию

18:48 04.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — признался президент.

С посланием о борьбе с нищетой и повышением доходов граждан обратится Путин к Федеральному собранию
В прошлый раз Путин выступал с посланием 20 февраля 2019 года

Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом сам глава государства рассказал в беседе с ТАСС.
«Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января», — сказал Путин. Президент не стал раскрывать содержание документа, сославшись на то, что пока он находится в проработке. «Пока не могу сказать, нет окончательных решений. Есть варианты, но окончательно решения не приняты», — пояснил он.

Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности». «Эти решения должны состояться», — убежден Путин. «Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — признался президент.

Послание президента Федеральному собранию — это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Подготовка текста послания ведется несколько недель, причем на финальной стадии — лично президентом, однако обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.

В прошлый раз Путин выступал с посланием 20 февраля 2019 года.

Проблема снижения реальных доходов граждан поднималась во время большой пресс-конференции Путина 19 декабря 2019 года. Президент признал, что в последние годы наблюдалось их сокращение, охарактеризовав это как негативный факт. Тогда глава государства выразил мнение, что проблему надо решать на основе роста производительности труда и ВВП.

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