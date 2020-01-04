Анастасия Волочкова: А вы на свою рожу посмотрите! Я ноги не устану поднимать и в 60

Волочкова опубликовала фото, на котором выполняет шпагат на палубе корабля. Одну ногу при этом она закинула на перила. Одна из подписчиц поинтересовалась, «не устала ли старушка Волочкова поднимать ноги». (ФОТО из Инстаграм)

«На рожу свою посмотрите»: Волочкова разозлилась на критику ее шпагата

Анастасия Волочкова резко ответила подписчице, раскритиковавшей ее снимок в Instagram.

Волочкова опубликовала фото, на котором выполняет шпагат на палубе корабля. Одну ногу при этом она закинула на перила, пишет РИА Новости.

Одна из подписчиц раскритиковала артистку из-за слишком откровенного фото и поинтересовалась, «не устала ли старушка Волочкова поднимать ноги».



В ответ на это Волочкова назвала автора замечания «недолюбленной злой теткой» и обвинила ее в зависти.«Я ноги не устану поднимать и в 60. А вы на свою рожу посмотрите», — написала артистка.