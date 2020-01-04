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Анастасия Волочкова: А вы на свою рожу посмотрите! Я ноги не устану поднимать и в 60

19:03 04.01.2020 Фото: Википедия
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Волочкова опубликовала фото, на котором выполняет шпагат на палубе корабля. Одну ногу при этом она закинула на перила. Одна из подписчиц поинтересовалась, «не устала ли старушка Волочкова поднимать ноги». (ФОТО из Инстаграм)

Анастасия Волочкова: А вы на свою рожу посмотрите! Я ноги не устану поднимать и в 60
«На рожу свою посмотрите»: Волочкова разозлилась на критику ее шпагата

Анастасия Волочкова резко ответила подписчице, раскритиковавшей ее снимок в Instagram.
Волочкова опубликовала фото, на котором выполняет шпагат на палубе корабля. Одну ногу при этом она закинула на перила, пишет РИА Новости.
Одна из подписчиц раскритиковала артистку из-за слишком откровенного фото и поинтересовалась, «не устала ли старушка Волочкова поднимать ноги».

В ответ на это Волочкова назвала автора замечания «недолюбленной злой теткой» и обвинила ее в зависти.
«Я ноги не устану поднимать и в 60. А вы на свою рожу посмотрите», — написала артистка.

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Высоко..😉💃 Первый шпагат нового года.😉 Прежде, чем осуждать, задайтесь вопросом , можете ли вы так же?😉💃 🌴 За мои любимые мини-купальники спасибо Анастасии @ivanovskaya_anastasia @bikini_mini_ivanovskaya #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #отдых #море

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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От редакции

Если поклонники критикуют известных личностей, им нужно быть терпимыми? Или тоже надо отвечать?

Гость, 04 января 2020 19:34
Шпагат - офигенный! Но сама стала такой плечистой, словно портовый грузчик.
Аноним, 04 января 2020 21:13
Да и базар как у портовой хабалки.
Аноним, 04 января 2020 21:13
Да, рожа у волочковой уже сейчас не очень. А эти ногоразвигательницы разве не по горячей сетке на пенсию идут? А то кот её фотографий в новостях боится.
Аноним, 04 января 2020 21:35
Ноги задирать и в Инстаграм выкладывать не от большого ума.
Аноним, 04 января 2020 21:36
Это раньше у неё был шпагат, а теперь якорная цепь какая то.

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