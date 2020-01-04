Анастасия Волочкова: А вы на свою рожу посмотрите! Я ноги не устану поднимать и в 60

Анастасия Волочкова резко ответила подписчице, раскритиковавшей ее снимок в Instagram.
Волочкова опубликовала фото, на котором выполняет шпагат на палубе корабля. Одну ногу при этом она закинула на перила, пишет РИА Новости.
Одна из подписчиц раскритиковала артистку из-за слишком откровенного фото и поинтересовалась, «не устала ли старушка Волочкова поднимать ноги».
«Я ноги не устану поднимать и в 60. А вы на свою рожу посмотрите», — написала артистка.
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Высоко..😉💃 Первый шпагат нового года.😉 Прежде, чем осуждать, задайтесь вопросом , можете ли вы так же?😉💃 🌴 За мои любимые мини-купальники спасибо Анастасии @ivanovskaya_anastasia @bikini_mini_ivanovskaya #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #отдых #море