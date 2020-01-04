04.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Стоматолог сломал пальцы и ударил локтем по голове маме малолетней пациентки в Уссурийске

19:16 04.01.2020 Фото: mark2_che
2 0

Видео конфликта выложили в интернет. Минздрав начал проверку. Известно, что врач отказал в приеме.

Стоматолог сломал пальцы и ударил локтем по голове маме малолетней пациентки в Уссурийске
Стоматолог отказался принять ребенка и сломал пальцы его матери

Администрация Уссурийского городского округа в инстаграм-паблике mark2_che прокомментировала видео с записью инцидента в одном из медицинских учреждений города, пишет http://prim.news
По словам женщины, которая обратилась за экстренной помощью в городскую стоматологию для своего малолетнего ребенка, врач отказался принять его, а затем якобы сломал ей пальцы, а также нанес несколько ударов локтем по голове.
«Добрый вечер! Факт нанесения телесных повреждений пациенту подтвердился. Все материалы, в том числе видеозапись, переданы в следственные органы. Дальнейшие решения будут принимать именно органы следствия, уточнили в министерстве здравоохранения Приморья», — говорится в комментарии пресс-службы городской администрации.

По предварительной информации, пострадавшая получила сотрясение головного мозга, а также переломы указательного и среднего пальца на правой руке. «У ребёнка сильный испуг и паническая атака», — говорится в сообщении.

Эта ситуация вызвала неоднозначную реакцию у жителей Уссурийска. Многие отмечают, что знают врача, попавшего на видео, как вежливого специалиста, и не исключают, что пострадавшая могла сама спровоцировать конфликт. «Я очень надеюсь, что в данной ситуации разберутся, а не просто будут наказывать человека без разбора. Заходите к врачам с улыбкой, а не со скандалом и тогда таких ситуаций не будет!» — отметила одна из пациенток этого врача.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как так?

Аноним, 04 января 2020 21:00
Чот напоминает из минувшего.
Все эти "врачи" перед уголовной ответственностью становятся белыми и пушистыми со слов их подельников.
А в жизни то сепсис занесут, то скальпель забудут, то в кому вгонят, пальцы сломают, то смертельную инъекцию вколют с ядом или спидом.
Одно радует - не все такие, но у них на лбу не написано, кто(ху) есть ху.
Аноним, 04 января 2020 21:02
НВР:
Так вот.
Медицины больше нет. Остались костоломы.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С восемью видами рака борется куркума
20:50 04-01-2020
С восемью видами рака борется куркума
Раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян миллиардер Араз Агаларов 3
20:39 04-01-2020
Раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян миллиардер Араз Агаларов
Прогноз астролога: ждут локальные войны и протесты в 2020 году Россию 2
20:28 04-01-2020
Прогноз астролога: ждут локальные войны и протесты в 2020 году Россию
Жаль елочки. Ничего в Бердске не меняется. Снова засыпают грязным снегом елочки, посаженные вдоль улицы Ленина 1
20:21 04-01-2020
Жаль елочки. Ничего в Бердске не меняется. Снова засыпают грязным снегом елочки, посаженные вдоль улицы Ленина
6-летняя девочка: Это дядя Стасик. Он говорил, чтобы писю я целовала, водку и пиво пила 4
19:43 04-01-2020
6-летняя девочка: Это дядя Стасик. Он говорил, чтобы писю я целовала, водку и пиво пила
Без вести пропавшего 1 января 19-летнего новосибирца нашли мертвым на другом берегу Оби
19:25 04-01-2020
Без вести пропавшего 1 января 19-летнего новосибирца нашли мертвым на другом берегу Оби
Стоматолог сломал пальцы и ударил локтем по голове маме малолетней пациентки в Уссурийске 2
19:16 04-01-2020
Стоматолог сломал пальцы и ударил локтем по голове маме малолетней пациентки в Уссурийске
Анастасия Волочкова: А вы на свою рожу посмотрите! Я ноги не устану поднимать и в 60 5
19:03 04-01-2020
Анастасия Волочкова: А вы на свою рожу посмотрите! Я ноги не устану поднимать и в 60
Упал с крыши 9 этажа и остался жив молодой человек в Астрахани
18:53 04-01-2020
Упал с крыши 9 этажа и остался жив молодой человек в Астрахани
С посланием о борьбе с нищетой и повышением доходов граждан обратится Путин к Федеральному собранию 5
18:48 04-01-2020
С посланием о борьбе с нищетой и повышением доходов граждан обратится Путин к Федеральному собранию