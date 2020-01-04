Стоматолог сломал пальцы и ударил локтем по голове маме малолетней пациентки в Уссурийске

Администрация Уссурийского городского округа в инстаграм-паблике mark2_che прокомментировала видео с записью инцидента в одном из медицинских учреждений города, пишет http://prim.news
По словам женщины, которая обратилась за экстренной помощью в городскую стоматологию для своего малолетнего ребенка, врач отказался принять его, а затем якобы сломал ей пальцы, а также нанес несколько ударов локтем по голове.
«Добрый вечер! Факт нанесения телесных повреждений пациенту подтвердился. Все материалы, в том числе видеозапись, переданы в следственные органы. Дальнейшие решения будут принимать именно органы следствия, уточнили в министерстве здравоохранения Приморья», — говорится в комментарии пресс-службы городской администрации.
По предварительной информации, пострадавшая получила сотрясение головного мозга, а также переломы указательного и среднего пальца на правой руке. «У ребёнка сильный испуг и паническая атака», — говорится в сообщении.
Эта ситуация вызвала неоднозначную реакцию у жителей Уссурийска. Многие отмечают, что знают врача, попавшего на видео, как вежливого специалиста, и не исключают, что пострадавшая могла сама спровоцировать конфликт. «Я очень надеюсь, что в данной ситуации разберутся, а не просто будут наказывать человека без разбора. Заходите к врачам с улыбкой, а не со скандалом и тогда таких ситуаций не будет!» — отметила одна из пациенток этого врача.
Все эти "врачи" перед уголовной ответственностью становятся белыми и пушистыми со слов их подельников.
А в жизни то сепсис занесут, то скальпель забудут, то в кому вгонят, пальцы сломают, то смертельную инъекцию вколют с ядом или спидом.
Одно радует - не все такие, но у них на лбу не написано, кто(ху) есть ху.
Так вот.
Медицины больше нет. Остались костоломы.