В рубрику «Сообщи свои новости» написал Константин:

Жаль елочки. Ничего в Бердске не меняется. Снова засыпают грязным снегом елочки, посаженные вдоль улицы Ленина при реконструкции. Где вывоз снега, хотя-бы с центральной улицы??? Был же конкурс на круглую сумму. Или это называется \»вывоз\», и деньги списаны на 100 000 кубометров снега? В прошлом году писал официальные обращения по этому поводу в АТИ и Администрацию. Ответили — \»очистим\». Пришла весна и солнышко очистило. Только вид елочек был печальный. История повторяется. Что думает тракторист снегоотбрасывателя, когда сыпет грязный и тяжелый снег на елочки? А о чем думает руководство тракториста, давая задание на работу?