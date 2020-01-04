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Жаль елочки. Ничего в Бердске не меняется. Снова засыпают грязным снегом елочки, посаженные вдоль улицы Ленина

20:21 04.01.2020
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Что думает тракторист снегоотбрасывателя, когда сыпет грязный и тяжелый снег на елочки? А о чем думает руководство тракториста, давая задание на работу?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал  Константин:
Жаль елочки. Ничего в Бердске не меняется. Снова засыпают грязным снегом елочки, посаженные вдоль улицы Ленина при реконструкции. Где вывоз снега, хотя-бы с центральной улицы??? Был же конкурс на круглую сумму. Или это называется \»вывоз\», и деньги списаны на 100 000 кубометров снега? В прошлом году писал официальные обращения по этому поводу в АТИ и Администрацию. Ответили — \»очистим\». Пришла весна и солнышко очистило. Только вид елочек был печальный. История повторяется. Что думает тракторист снегоотбрасывателя, когда сыпет грязный и тяжелый снег на елочки? А о чем думает руководство тракториста, давая задание на работу?

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От редакции

Что думает начальник тракториста?

Аноним, 04 января 2020 22:08
НВР: "И так сойдёт!"

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