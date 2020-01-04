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Прогноз астролога: ждут локальные войны и протесты в 2020 году Россию

20:28 04.01.2020 Фото: Pixabay
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По мнению Ильи Першина, власти создадут специальный орган, который перехватит идеи протестующих и будет следить за коррумпированными чиновниками и депутатами.

Прогноз астролога: ждут локальные войны и протесты в 2020 году Россию
Крупных перемен в политике не будет. Возможно, кого-то сменят в правительстве, но курс будет прежний. Разворот будет в 2021 году

Россия готовится к переменам в 2021 году, поэтому глобальных изменений в 2020 году не будет. Такое мнение «URA.RU» высказал астролог Илья Першин, отметив важные события, которые, по его мнению, произойдут в России и мире.

«Крупных перемен в политике не будет. Возможно, кого-то сменят в правительстве, но курс будет прежний. Разворот будет в 2021 году», — рассказал Першин.

В 2020 году Россия поучаствует в нескольких локальных войнах, также продолжится операция в Сирии, считает астролог. «Российская армия будет испытывать стратегическое оружие», — отмечает астролог.

В шоу-бизнесе кардинальных перемен не ожидается. «Если Пугачева не прикажет долго жить, то никуда она не уйдет, тем более что за 30 лет Россия так и не создала собственную поп-культуру», — пояснил Першин.

Мировой терроризм прорвется в Среднюю Азию, а именно — в Таджикистан.

Продолжится военный конфликт на Украине. «В районе 10 августа возможна провокация на Востоке Украины и даже нашим войскам придется поучаствовать. И если сама провокация закончится ничем, то шуму будет много», — предсказал астролог.

В Москве продолжатся массовые протесты. «Либеральная оппозиция продолжит митинговать на проспекте Сахарова, ОМОН будет применять силу», — считает Першин. По его мнению, власти создадут специальный орган, который перехватит идеи протестующих и будет следить за коррумпированными чиновниками и депутатами.

Источник: Ura.ru

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От редакции

Какие прогнозы у вас?

житель Бердска, 04 января 2020 21:22
Если дальше царь России будет беречь интересы бандитских олигархов - будет буча. История иногда повторяется. И Росгвардия не поможет - рядовые бойцы получают копейки.
Поросёнок Пётр, 04 января 2020 22:05
Хорошо быть астрологом, посмотрел новости и выдал за свои предсказания

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