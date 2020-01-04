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Раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян миллиардер Араз Агаларов

20:39 04.01.2020 Фото: Википедия
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«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — сказал Агаларов.

Раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян миллиардер Араз Агаларов
Миллиардер раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным. Об этом сообщает Forbes.
«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов (около 13 тысяч рублей. — Прим. ред.), у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», — сказал Агаларов.
По его словам, без увеличения доходов населения невозможно нарастить производство, потому что выпущенные товары и услуги некому будет продать.

При этом бизнесмен отметил хорошее налоговое администрирование — собираемость растет, но и само налоговое бремя достаточно высокое.
«Раньше оно компенсировалось неполной его уплатой, а сегодня это становится невозможным», — пояснил Агаларов.
Он выразил мнение, что налоговая нагрузка слишком высокая и ее необходимо снизить.
«И чем раньше на это обратят внимание, <…> тем лучше будут результаты», — заключил миллиардер.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Как повысить пенсии и зарплаты?

Аноним, 04 января 2020 21:08
Зачем это говорить сонной жабе ей все равно что там происходит она хочет жрать и спать и не хочет выслушивать всякое нытье.
житель Бердска, 04 января 2020 21:16
Пока режим бандитский не изменится, ничего не изменится...
Поросёнок Пётр, 04 января 2020 21:50
Что ни так с этими россиянами? Вот и Владимир Владимирович выразил озабоченность отсутствием роста доходов населения, ну всё же для вашего счастья сделали, Крым у Украины отобрали, мост построили, Мадуро спасли, Ассада спасли, НДС и пенсионный возраст повысили, а доходы всё не растут, уже местами даже в Африке доходы у населения выше, чем в Великой России, ну, что ещё народ для вас нужно сделать? Почему ваши доходы имеют отрицательный рост?

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