С восемью видами рака борется куркума

Результаты показали, что он эффективен при лечении рака молочной железы, легких, крови, желудка, поджелудочной железы, кишечника, костного мозга и простаты.

Исследователи говорят, что противовоспалительные и антиоксидантные свойства куркумина означают, что он может остановить развитие опухолей

Согласно научному обзору, соединение, найденное в куркуме, может открыть новые методы борьбы с раком .

Исследователи говорят, что противовоспалительные и антиоксидантные свойства куркумина означают, что он может остановить развитие опухолей.

Они проанализировали почти 5000 исследований и обнаружили, что он блокировал рост восьми типов рака в лабораторных условиях.

Результаты показали, что он эффективен при лечении рака молочной железы, легких, крови, желудка, поджелудочной железы, кишечника, костного мозга и простаты.

Ученые из Университета Темпл в Филадельфии говорят, что куркумин предотвращает доставку питательных веществ в опухоли.

Это также предотвращает гибель здоровых клеток, блокируя раковые клетки от выделения вредных белков.

Ученые пришли к выводу, что куркумин — пигмент в куркуме, который придает ему цвет — может «представлять эффективный препарат для лечения рака, один или в сочетании с другими агентами».

Но хотя он широко используется в восточной медицине и изучался на предмет его противовоспалительного и антисептического действия, куркумин в настоящее время не является вариантом.

Это потому, что он никогда не тестировался в крупномасштабных исследованиях на людях, что является необходимым требованием для всех лекарств.

Ученые из Темплского университета надеются, что их результаты послужат толчком для более клинических исследований влияния куркумина на рак.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/