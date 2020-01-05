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Пособие в 12000 рублей по уходу за ребенком до 3 лет получат мамы Бердска

13:25 05.01.2020, Галина Панчева Фото: piqsels.com
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Есть и другие условия — ребенок рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года, и является гражданином Российской Федерации.

Пособие в 12000 рублей по уходу за ребенком до 3 лет получат мамы Бердска
Вместо полутора лет родители будут получать пособие по уходу за ребенком до 3 лет с 2020 года

Получать ежемесячное денежное пособие по уходу за первым ребенком до 3 лет с 2020 года будут жители Бердска. Об этом на совещании чиновников 23 декабря сообщила начальник Центра социальной поддержки населения Светлана Казакова. Но пособие это можно получить при следующем условии: если среднедушевой доход в семье ниже прожиточного минимума. Это примерно 24 972 рубля, отметила Казакова.

Сам размер пособия будет в пределах 12000 рублей. Размер выплаты зависит от региона — он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года.

Установить по представлению министерства труда и социального развития Новосибирской области величину прожиточного минимума в Новосибирской области за II квартал 2019 года в расчете на душу населения 11738,0 рубля, по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения – 12486,0 рубля, пенсионеров – 9440,0 рубля, детей – 12037,0 рубля.

Граждане будут получать пособие на ребенка, пока тому не исполнится 3 года. Ранее это пособие платили до 1,5 лет.

В связи со вступлением с 1 января 2020 года в силу Федерального закона от 2 августа 2019 года № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет возникать в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в 2020 году этот размер равен 24 972 рублям).

Гражданин имеет право подать заявление о назначении выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Прием документов будет производиться с января 2020 года. При этом пакет документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты, сохраняется в прежнем объеме:
— документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя;
— свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
— документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;
— сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
— документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.

В случае подачи заявления по месту фактического проживания, в качестве документа, подтверждающего проживание гражданина на территории Новосибирской области, может быть представлено решение суда.

Ежемесячная выплата будет назначаться на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», размер ежемесячного пособия равен прожиточному минимуму на ребенка в конкретном регионе. Если семья имеет право на выплату, каждый месяц мама получает на свой счет в банке ту сумму, которую регион установил в качестве прожиточного минимума на ребенка во II квартале предыдущего года. При этом год определяют с учетом того, когда семья подала заявление на выплату. Если ее назначили в 2019 году, ориентируются на прожиточный минимум за II квартал 2018 года.

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От редакции

Вы получали пособие на ребенка?

Инна, 25 декабря 2019 13:31
Ну да, если ребенок рожден до 01.01.2018 г, то ему так и остаётся 62 руб. от родного Государства, спасибо, уважаемый Президент! Нам ещё почти год жить на эти жалкие 62 рубля, очень обидно! Чем хуже наши дети, им тоже нет 3-х лет и кушать, и одеваться хотят, а нет, раз родился на месяц раньше 01.01.18 то вот тебе 62 руб и иди с миром! Просто социальный произвол!!!
Аноним, 25 декабря 2019 14:39
Так кормите и одевайте. Это ваши родительские обязанности. А не только ждать манны небесной от государства.
Новый мэр, 03 января 2020 15:53
Подрастет и уже взрослому напомнят о его обязанностях уже для государства
Яна, 04 января 2020 22:35
Зачем летом надо было на всю страну обещать поддержку деткам до 3 лет. Нам только летом 3 года и не положено, так как 17 года рождения, просто слов нет.
Ольга, 05 января 2020 03:34
Что делать тем кто получал полуторку и ещё не исполнилось нам три года
Михаил, 03 января 2020 14:07
Выходит, что до 3-х летнего возраста одному из родителей работать нельзя, либо работать не официально. Так как МРОТ у нас по закону около 15 т.р. с 1 января с учетом районного коэффициента, на двоих даже по МРОТ выходить 30 т.р., можно конечно по 1/2 стаки, но это еще с работодателем нужно порешать как-то. И официалка далеко не у всех людей равна МРОТ, есть много тех, кто получает всю з/п в белую, если мужик получает например 27 т.р. в белую, то выходит, что эта выплата не положена. Представляю ситуацию - работник приходит к начальнику и умоляет снизить ему з/п. А почему нет? Если у тебя к примеру 27 т.р. з/п, уменьшить ее до 24,9 т.р. потеряв 2 т.р., но при этом получать 12 т.р. на ребенка.
Ольга, 03 января 2020 15:06
Если мужик работает в семье один,то и доход семьи 27 т. руб соответственно. Среднедушевой доход 27/3=9 т руб. Это меньше двукратного прожиточного минимума. Зачем ему просить об уменьшении з/п?
Ольга, 03 января 2020 15:35
Почитала закон. Не нашла там условие, что один из родителей должен быть в отпуске по уходу за ребенком. Учитывается только доход семьи.
Михаил, 03 января 2020 19:27
Ольга, спасибо, что поправили меня! Если на каждого члена семьи, то тогда норм. Я наверно уже привык, что в их подачках всегда есть какой-то подвох, поэтому и решил, что это на всю семью.
Ксения, 03 января 2020 14:25
Только при рождении первого ребенка?Почему при рождении второго нет таких условий?Президент говорит что при рождении второго мат.капитал выплачивается?!,По этой логике те,у кого первый ребенок при рождении второго,не должны мат.капитал получать,так что ли???С каждым новым принятием закона мы в шоке от В.В.Путина.Конечно,лучше отдайте эти деньги нуждающимся за границу.
Аноним, 03 января 2020 15:47
Я вообще не понимаю зачем он это все затеял.
Спасение нации не в рождаемости, толку то , наражают таких же, а в то, чтоб быть хозяевами земель и их богатствами.
Аноним, 03 января 2020 14:35
Государство не просило вас рожать
Аноним, 03 января 2020 16:40
А кто просил?
Аноним, 04 января 2020 22:30
Тем не менее, вас тоже родили
Аноним, 05 января 2020 07:50
Государство то как раз и заинтересованно в рождении налогоплательщиков
Аноним, 03 января 2020 15:40
если среднедушевой доход в семье ниже прожиточного минимума. Это примерно 24 972 рубля,
Да в Бердске как бы вообще то у всех белая до двадцати то не доходит.
А если женщину содержат родители пенсионеры то доход то больше будет 24 972 ?
аноним, 03 января 2020 22:27
А к то о мат.капитал в ипотеку вложил,то ему не положено никаких выплат
Аноним, 03 января 2020 22:52
Да на фиг эти пособия сделали,что попало. Я 2020 стану мамочке второй раз и мне же будут платить с мат капитала за второго когда я хочу купить жилье деткам, придется без пособий.
Аноним, 03 января 2020 22:56
Сделал этот закон дурдом полный, за второго будут платить с мат капитала когда я хотела купить жилье, теперь без пособия осталась вообще
венгерка, 04 января 2020 06:49
О, ужас! Уважаемые комментаторы, пользуйтесь знаками препинания! Они не просто для красоты придуманы...
Гульжайгат, 03 января 2020 23:06
А на второго ребенка пособие до 3 лет нет?
Кира, 03 января 2020 23:10
Самое интересное, что на 2 ребёнка выплачивается пособие из средств материнского капитала, об этом НИКТО и НИГДЕ не пишет. Так что...государство опят народ обманывает.
ЛенОк, 04 января 2020 03:20
А на третьего и по следующих после 1,5 и до 3 лет вообще ничего не будут платить?????
Аноним, 05 января 2020 11:24
В соц защите спрашивала, сказали ничего
Аноним, 04 января 2020 07:51
А на третьего ничего не положено?
Ольга, 04 января 2020 12:35
Выплаты многодетным семьям никто не отменял. И вообще, зачем спрашивать здесь? Обратитесь в соцзащиту или МФЦ и там вам все объяснят.
Аноним, 04 января 2020 12:26
А если третий и четвертый а семье родился, то фиг вам.....матушка Россия
Ольга, 04 января 2020 13:14
Вы их ради пособий рожаете, что-ли?
Аноним, 04 января 2020 18:42
НВР:
Нет
Аноним, 04 января 2020 20:21
НВР:
11275 5 детеи палучаю
Елена, 04 января 2020 21:08
До трех лет это дети, а после трех это кто кутятя что ли? 317 рублей как можно прожить на это?
После 3х на работу обычно выходят, 05 января 2020 05:58
После 3х обычно трудятся
Татьяна, 04 января 2020 22:08
У меня трое детей и ребенок рожденый 14.01.2019 но нет же отобрали детское пособие до трех лет потому что старшая дочка вышла замуж ей 17 лет.Но она ведь еще целый год считаеться несовершеннолетним моим ребенком.Государство все для людей.
Аноним, 04 января 2020 22:17
Мы когда росли, нашим родителям ни какие пособия не платили. И ничего, вырастили нас как-то.
Чекист, 04 января 2020 22:39
Вырост то выросли, но наше правительство не знает как поднять демогафию в стране. Убыль населения за год 36 тыс. Рождённых 38. В области помоему. Такими шагами никогда прирост населения не будет.
Ольга, 04 января 2020 23:15
Чекист, пособиями рождаемость не поднять. Ну, будут получать родители пособие до трех лет, и то не все, а дальше что? А дальше расходов то больше и больше. Чтобы в семьях рождались дети, родители должны быть уверенны в завтрашнем дне, иметь приличную зарплату и доступное жилье.
А если рожают, потому что дадут пособие и маткапитал, уж извините, вам нужна такая демография?
Аноним, 04 января 2020 23:26
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если 1 ребёнок в 2019 году в августе рождён, мать одиночка получает призеденские 10.000.и 3 с копейками детские, это ещё какая то навая выплата будет 12 тысяч или нет?
Анна, 04 января 2020 23:27
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если мать одиночка, первый ребёнок рождён 2019 году в августе, и получает 10000 призеденские и 3 с чем то детские, это ещё что то будут платить или нет? Может не правильно поняла
Ольга, 05 января 2020 00:01
Будете получать президентские не 10 т. руб, а где-то 12. И не до 1,5 лет, а до 3. Ну, и конечно, ваши 3 с чем-то детские до 1,5 лет.
Аноним, 05 января 2020 00:29
А если у меня не первый ребёнок.Я не буду получать до трёх лет?
Аноним, 05 января 2020 00:38
Главно на первого будут платить прожитку, а на второго увы , берите из мат капитала...А никому не кажется, что наоборот тяжелее материальное положение у многодетных семей,у которых от двух и выше детей, им то и нужна как раз гос поддержка.....
Аноним, 05 января 2020 01:48
Так вам и дают поддержку в виде маткапитала. Разрешили вам его тратить на ребёнка - опять плохо. Вы как та бабка из сказки.
Аноним, 05 января 2020 05:16
А вы для чего рожаете столько? Или для кого? У меня трое деток,и спасибо,что государство помогает.хотя они не обязанны. Мы рожаем для себя. Когда делаете детей,лучше посчитайте,что вам выгоднее. Прокормить и выростить ребенка или предохраняться. А не требовать от всех помощи. Вам ни кто не чего не должен.
Нина, 05 января 2020 00:56
У меня родился второй ребёнок сейчас ей будет18января,1год мне надо ли переоформлять детские до 3лет на работе
Елена, 05 января 2020 01:29
Я вот тоже не понимаю политику Путина: почему на 2 ребенка мы себе платим из мат.капитала???Вот смотрите,1.5 года наступило и всё, тю- тю....я бы с радостью вышла на работу,а с кем ребенок до 2,5 лет будет , очередь в садик нужно ждать... Некоторые пишут,что для пособий подаём...Нет,не для пособий,а для себя,это наше правительство так нас"любит"....Вот в Германии,к примеру, независимо от дохода родителей, ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет составляет 204 евро в месяц...в других странах заботятся о детях и их родителях!!!
Татьяна, 05 января 2020 16:12
Вот и живите в Германии
Аноним, 05 января 2020 01:35
А что если у мамы вид на жительство а ребенок россиянин, ей не полагается чтоли?
Аноним, 05 января 2020 02:25
НВР:
Нет ещё ну надеюсь
Аноним, 05 января 2020 02:48
НВР:
нет и не собираются на ее платить
Екатерина, 05 января 2020 02:51
платить не хотят,а ёще ребёнок инвалид

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