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Болеют гонореей 12 жителей Бердска

13:50 05.01.2020, Алена Романцова Фото: pixabay.com
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Венерические заболевания вполне излечимы, но могут нести за собой последствия от бесплодия и импотенции до рака детородных органов. Презерватив защитит лишь на 90%.

Болеют гонореей 12 жителей Бердска
Презерватив защищает только на 90% от половых инфекций
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Болеют гонореей 12 жителей Бердска

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181 человек зарегистрирован с половыми инфекциями в Бердске в 2018 году. Из них у 11 человек обнаружена гонорея. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала главный врач Новосибирского областного кожно-венерологического диспансера Виктория Онипченко.

Сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз — считаются самыми опасными инфекциями, могут привести к онкологии, бесплодию у женщин и импотенции у мужчин.

— На 25 декабря 2019 года гонорея обнаружена у 12 горожан в Бердске из 139 зарегистрированных с половыми инфекциями. При этом всего в Новосибирской области в прошлом году были поражены этой болезнью 161 человек, а за 9 месяцев 2019 года заразились 1421 человек, — рассказала Виктория Викторовна 25 декабря.

Виктория Онипченко отметила, что сейчас нет понятия венерические заболевания. Есть понятие болезни, передающиеся половым путем. Первая главная причина провериться на их наличие — это половой контакт. Даже презерватив не защищает от инфекций на 100% (только на 90%).

Напомним, что из 139 больных половыми инфекциями каждый второй болен трихомониазом в Бердске.

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