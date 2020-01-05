Болеют гонореей 12 жителей Бердска

Венерические заболевания вполне излечимы, но могут нести за собой последствия от бесплодия и импотенции до рака детородных органов. Презерватив защитит лишь на 90%.

Презерватив защищает только на 90% от половых инфекций

181 человек зарегистрирован с половыми инфекциями в Бердске в 2018 году. Из них у 11 человек обнаружена гонорея. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала главный врач Новосибирского областного кожно-венерологического диспансера Виктория Онипченко.

Сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз — считаются самыми опасными инфекциями, могут привести к онкологии, бесплодию у женщин и импотенции у мужчин.

— На 25 декабря 2019 года гонорея обнаружена у 12 горожан в Бердске из 139 зарегистрированных с половыми инфекциями. При этом всего в Новосибирской области в прошлом году были поражены этой болезнью 161 человек, а за 9 месяцев 2019 года заразились 1421 человек, — рассказала Виктория Викторовна 25 декабря.

Виктория Онипченко отметила, что сейчас нет понятия венерические заболевания. Есть понятие болезни, передающиеся половым путем. Первая главная причина провериться на их наличие — это половой контакт. Даже презерватив не защищает от инфекций на 100% (только на 90%).

Напомним, что из 139 больных половыми инфекциями каждый второй болен трихомониазом в Бердске.