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Что положили на могилу Галины Волчек? Возмутился сигаретами на могиле священник

00:44 05.01.2020, Иван Губкин Фото: Википедия, www.facebook.com/k.l.safonov
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«Человек находится уже не в материальном мире, и все материальные предметы для него чужды. Нельзя класть греховные предметы – сигареты и водку, как это часто делают родственники», — говорит священник.

Что положили на могилу Галины Волчек? Возмутился сигаретами на могиле священник
Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской клинике на 87-м году жизни
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Что положили на могилу Галины Волчек? Возмутился сигаретами на могиле священник

Что положили на могилу Галины Волчек? Возмутился сигаретами на могиле священникКак подготовить похороны?Ещё 124 новостей

Со дня смерти художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек прошло уже девять дней. И 3 января с раннего утра многочисленные коллеги, друзья и ученики несут цветы на ее могилу на Новодевичьем кладбище.

Без сигареты в руке актрису, режиссера и педагога Галину Беровну (ее настоящее отчество) сложно представить – она порой могла выкуривать до восьми штук в час. Причем не бросала даже будучи тяжело больной и имея проблемы с легкими и сердцем, хотя о вреде курения предупреждали многократно – и врачи, и даже дети Аллы Пугачевой.

Что положили на могилу Галины Волчек? Возмутился сигаретами на могиле священник

9 дней со дня смерти Галины Волчек

А на девятый день после смерти возле креста Галины Волчек (она была чистокровной еврейкой, но воспитывалась и жила в православных традициях), появились початая пачка сигарет и пепельница с окурком. Кто это принес – загадка. Но, видимо, он хотел тем самым выразить признательность и благодарность кумиру. Ведь на могилу часто кладут предметы, которые покойный любил при жизни…
Увидевший это священник возмутился. «Кощунство! – строго заявило облеченное саном лицо в интервью «Дни.ру». — Человек находится уже не в материальном мире, и все материальные предметы для него чужды. Нельзя класть греховные предметы – сигареты и водку, как это часто делают родственники. Все это – отголоски язычества, когда считалось, что чем больше материальных благ принести на могилу, тем проще покойному на том свете».

«В «Экклезиасте» читаем: «Все, что может делать твоя рука, делай, прилагая все силы, потому что в могиле – месте, куда ты пойдешь, – нет ни работы, ни замыслов, ни знания, ни мудрости». Кладбище – место духовного единения с ушедшими родственниками, место молитвы. Никакой еды, развлечений там быть не должно. К тому же Бог по своему милосердию дает облегчение умершим, одержимыми страстями табакокурения и алкоголя, а мы словно бы мешаем ему», – заключил священник.

Напомним, сигареты регулярно появляются на могилах Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Фаины Раневской и других звезд, куривших при жизни…

Источник: Дни.ру

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