Горели трубы: новосибирца поймали при воровстве алкоголя в супермаркете

Злоумышленником оказался ранее судимый за кражу местный житель в возрасте 31 года.

Подозреваемый был задержан работниками магазина и передан прибывшим на место сотрудникам полиции, воровство

4 января в полицию поступило сообщение из магазина, расположенного на улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе, где один из посетителей пытался похитить алкогольную продукцию. Подозреваемый был задержан работниками магазина и передан прибывшим на место сотрудникам полиции, воровство, сообщает сайт ГУ МВД по НСО.

Злоумышленником оказался ранее судимый за кражу местный житель в возрасте 31 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на грабеж). Проводится расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.