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Горели трубы: новосибирца поймали при воровстве алкоголя в супермаркете

11:58 05.01.2020 Фото: www.pexels.com
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Злоумышленником оказался ранее судимый за кражу местный житель в возрасте 31 года.

Горели трубы: новосибирца поймали при воровстве алкоголя в супермаркете
Подозреваемый был задержан работниками магазина и передан прибывшим на место сотрудникам полиции, воровство

4 января в полицию поступило сообщение из магазина, расположенного на улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе, где один из посетителей пытался похитить алкогольную продукцию. Подозреваемый был задержан работниками магазина и передан прибывшим на место сотрудникам полиции, воровство, сообщает сайт ГУ МВД по НСО.

Злоумышленником оказался ранее судимый за кражу местный житель в возрасте 31 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на грабеж). Проводится расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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От редакции

Не боятся же.

Аноним, 05 января 2020 12:12
Наркоман, ради очередной дозы слабоумия и не на такое пойдёт!
Аноним, 05 января 2020 12:32
На крутых поворотах машину бросает в кювет
Снова дух замирает, но прекрасней профессии нет
В каждой роли смогу я сто жизней прожить
Лишь вино может всё это мне подарить...

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