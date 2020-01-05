05.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Почистила «снежный коллапс» на автодороге к водозабору власть Бердска

12:15 05.01.2020 Фото: администрация Бердска
0

На данный момент на территории работает спецтехника для расширения отдельных участков проезжей части.
Ситуация находится на контроле администрации города Бердска.

Почистила снежный коллапс на автодороге к водозабору власть Бердска
Дорогу на водозабор почистили

В связи с поступающими сигналами на плохую уборку дорожной сети до водозабора 3 января на место с проверкой выехал заместитель главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Владимир Захаров.
По результатам проверки дорога находится в проездном состоянии, 2 января на данной территории работала техника.
На данный момент на территории работает спецтехника для расширения отдельных участков проезжей части.

Ситуация находится на контроле администрации города Бердска.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сейчас можно ездить? Расскажите!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Матч мечты: с Канадой сыграют россияне в финале молодёжного ЧМ по хоккею
16:14 05-01-2020
Матч мечты: с Канадой сыграют россияне в финале молодёжного ЧМ по хоккею
Наградил медалями и званием троих новосибирцев президент Путин
15:19 05-01-2020
Наградил медалями и званием троих новосибирцев президент Путин
До 7-8% могут упасть ставки по ипотеке в 2020 году
14:57 05-01-2020
До 7-8% могут упасть ставки по ипотеке в 2020 году
Куркума эффективна при лечении рака груди, легких, крови и кишечника
14:53 05-01-2020
Куркума эффективна при лечении рака груди, легких, крови и кишечника
Разбил спорткар за 5 миллионов в аварии житель Новосибирска 1
14:11 05-01-2020
Разбил спорткар за 5 миллионов в аварии житель Новосибирска
БердскБолеют гонореей 12 жителей Бердска
13:50 05-01-2020
Болеют гонореей 12 жителей Бердска
Готовимся к войне? 4 тысячи военных из 82-й воздушно-десантной дивизии перебрасывает США в Кувейт 3
13:46 05-01-2020
Готовимся к войне? 4 тысячи военных из 82-й воздушно-десантной дивизии перебрасывает США в Кувейт
Брачный возраст изменят в России
13:40 05-01-2020
Брачный возраст изменят в России
Розыск: 10 дней ищут 84-летнего пенсионера с бородой в Новосибирской области
13:30 05-01-2020
Розыск: 10 дней ищут 84-летнего пенсионера с бородой в Новосибирской области
Высокое давление: какой напиток помогает снизить высокое кровяное давление?
13:27 05-01-2020
Высокое давление: какой напиток помогает снизить высокое кровяное давление?