Почистила «снежный коллапс» на автодороге к водозабору власть Бердска

Дорогу на водозабор почистили

В связи с поступающими сигналами на плохую уборку дорожной сети до водозабора 3 января на место с проверкой выехал заместитель главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Владимир Захаров.

По результатам проверки дорога находится в проездном состоянии, 2 января на данной территории работала техника.

На данный момент на территории работает спецтехника для расширения отдельных участков проезжей части.



Ситуация находится на контроле администрации города Бердска.