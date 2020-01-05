Почистила «снежный коллапс» на автодороге к водозабору власть Бердска

В связи с поступающими сигналами на плохую уборку дорожной сети до водозабора 3 января на место с проверкой выехал заместитель главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Владимир Захаров.
По результатам проверки дорога находится в проездном состоянии, 2 января на данной территории работала техника.
На данный момент на территории работает спецтехника для расширения отдельных участков проезжей части.
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12:15 05.01.2020
На данный момент на территории работает спецтехника для расширения отдельных участков проезжей части.
Ситуация находится на контроле администрации города Бердска.
В связи с поступающими сигналами на плохую уборку дорожной сети до водозабора 3 января на место с проверкой выехал заместитель главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Владимир Захаров.
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